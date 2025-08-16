Come vedere Cremonese – Palermo in Diretta Tv e Live Streaming [Coppa Italia]

Cremonese - Palermo (Coppa Italia)

Dove vedere Cremonese – Palermo in diretta Tv e Streaming Live, Coppa Italia 2025-26, Sabato 16 agosto alle ore 21:15.

Cremonese-Palermo, sfida di Coppa Italia prima dell’inizio dei campionati: Primo Match ufficiale per la Cremonese di Davide Nicola prima dell’esordio in Serie A che affronta il Palermo di Pippo Inzaghi che quest’anno sogna il ritorno in Serie A.

La Cremonese, tornata in Serie A dopo aver conquistato la promozione attraverso i playoff, punta a difendere con determinazione la massima categoria.

Il Palermo, invece, ha fissato come traguardo il ritorno tra le big, sostenuto da una campagna acquisti di spessore che ha portato in rosa innesti di qualità e valore.

La Cremonese ha ottenuto la promozione in Serie A battendo lo Spezia nella Finale Play Off.

Sulla panchina della squadra lombarda quest’anno c’è l’esperto Davide Nicola che nella passata stagione ha regalato la salvezza al Cagliari.

Nella Cremonese ci sono nuovi innesti importanti in tutte le zone del campo con Federico Baschirotto che è arrivato dal Lecce, Lapo Nava, Warren Bondo e Filippo Terracciano.

Per quanto riguarda i portieri ne sono arrivati due esperti Emil Audero e Marco Silvestri.

Pippo Inzaghi dopo aver ottenuto la promozione in Serie A con il Pisa ha scelto una nuova sfida sulla panchina del Palermo con l’obiettivo chiaro di riportare i rosanero nella massima serie.

Nel Palermo sono arrivati calciatori di esperienza come Augello, Gyasi, Bani e Bardi.

La vincente di questa sfida troverà ai sedicesimi di Coppa Italia la vince tra tra Udinese e Carrarese il 24 settembre prossimo mentre agli ottavi di Finale ci sarà la Juventus.

Il match si disputerà in gara unica e in caso di parità al 90° ci saranno direttamente i calci di rigore.

Dove vedere Cremonese – Palermo in Diretta Tv e Streaming Live: