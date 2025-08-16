Come vedere Cremonese – Palermo in Diretta Tv e Live Streaming [Coppa Italia]

Dove vedere Cremonese – Palermo in diretta Tv e Streaming Live, Coppa Italia 2025-26, Sabato 16 agosto alle ore 21:15.
Cremonese-Palermo, sfida di Coppa Italia prima dell’inizio dei campionati: Primo Match ufficiale per la Cremonese di Davide Nicola prima dell’esordio in Serie A che affronta il Palermo di Pippo Inzaghi che quest’anno sogna il ritorno in Serie A.
La Cremonese, tornata in Serie A dopo aver conquistato la promozione attraverso i playoff, punta a difendere con determinazione la massima categoria.
Il Palermo, invece, ha fissato come traguardo il ritorno tra le big, sostenuto da una campagna acquisti di spessore che ha portato in rosa innesti di qualità e valore.
La Cremonese ha ottenuto la promozione in Serie A battendo lo Spezia nella Finale Play Off.
Sulla panchina della squadra lombarda quest’anno c’è l’esperto Davide Nicola che nella passata stagione ha regalato la salvezza al Cagliari.
Nella Cremonese ci sono nuovi innesti importanti in tutte le zone del campo con Federico Baschirotto che è arrivato dal Lecce, Lapo Nava, Warren Bondo e Filippo Terracciano.
Per quanto riguarda i portieri ne sono arrivati due esperti Emil Audero e Marco Silvestri.
Pippo Inzaghi dopo aver ottenuto la promozione in Serie A con il Pisa ha scelto una nuova sfida sulla panchina del Palermo con l’obiettivo chiaro di riportare i rosanero nella massima serie.
Nel Palermo sono arrivati calciatori di esperienza come Augello, Gyasi, Bani e Bardi.
La vincente di questa sfida troverà ai sedicesimi di Coppa Italia la vince tra tra Udinese e Carrarese il 24 settembre prossimo mentre agli ottavi di Finale ci sarà la Juventus.
Il match si disputerà in gara unica e in caso di parità al 90° ci saranno direttamente i calci di rigore.
Dove vedere Cremonese – Palermo in Diretta Tv e Streaming Live:
|Partita
|Cremonese-Palermo
|Data
|sabato 16 agosto
|Orario
|21:15
|Canale TV
|Italia 1
|Streaming
|Mediaset Infinity e Sportmediaset.it
La sfida Cremonese – Palermo dello Zini sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’app Infinity +.
Probabili Formazioni di Cremonese – Palermo:
Cremonese (3-5-2): Audero; Sernicola, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Collocolo, Grassi, Zerbin, Pezzella; Vazquez, Okereke. Allenatore: Nicola.
Palermo (3-4-1-2): Bardi; Bani, Magnani, Ceccaroni; Gyasi, Ranocchia, Gomes, Augello; Palumbo; Brunori, Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
Precedenti e Statistiche di Cremonese – Palermo:
Palermo e Cremonese tornano a sfidarsi in Coppa Italia a distanza di 12 anni.
I precedenti più recenti infatti risalgono alle stagioni 2012 e 2013, quando al Renzo Barbera i rosanero conquistarono due vittorie: 3-1 nel terzo turno del 2012 grazie alla doppietta di Miccoli e al gol di Ilicic, e 2-1 l’anno successivo nel secondo turno con le firme di Lafferty ed Eros Pisano.
Il Palermo punta a replicare il percorso della scorsa stagione, quando superò i trentaduesimi vincendo 1-0 in trasferta contro il Parma, allora neopromosso in Serie A, proprio come questa Cremonese.
Nella storia dei siciliani in Coppa Italia spiccano tre finali disputate, tutte perse: nel 1974 contro il Bologna, nel 1979 contro la Juventus e nel 2011 contro l’Inter.
La Cremonese, dal canto suo, può vantare un cammino memorabile nella stagione 2022/23, quando arrivò fino alle semifinali eliminando lungo il percorso avversari del calibro di Napoli e Roma.
Negli ultimi due campionati gli scontri diretti con i grigiorossi hanno rappresentato veri momenti di svolta per il Palermo. Il 2-2 dello Zini nel febbraio 2024, con i rosanero avanti 2-0 all’intervallo e momentaneamente secondi in classifica, segnò l’inizio di un calo che portò all’esonero di Eugenio Corini ad aprile.
Ancora più doloroso l’episodio del 14 marzo 2025, quando al Barbera il Palermo di Alessio Dionisi perse 2-3 in maniera rocambolesca dopo essere stato nuovamente avanti 2-0: un ko che, di fatto, compromise definitivamente la corsa al quarto posto.
In campionato, Cremonese e Palermo si sono affrontate 14 volte allo Stadio Giovanni Zini, con un bilancio che vede 4 vittorie per i grigiorossi, 7 pareggi e 3 successi per i rosanero.
Tra i precedenti più significativi a Cremona spicca il 2-2 del 1997, un risultato amaro che condannò entrambe le squadre alla retrocessione in Serie C. Ma la sfida tra le due formazioni è legata anche a ricordi dolci per la Cremonese: il 3 giugno 1984, grazie al pareggio per 3-3 contro il Palermo (tra i marcatori anche Gianluca Vialli), i grigiorossi festeggiarono il ritorno in Serie A dopo ben 54 anni di assenza.