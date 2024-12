Juventus-Fiorentina, dove vedere il match valido per la 18ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 29 dicembre alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Fiorentina sarà visibile in diretta su Sky Sport ed in streaming su DAZN oltre a Now Tv e Sky Go.

Juventus-Fiorentina, 18° giornata di Serie A

Juventus-Fiorentina. I bianconeri sono reduci da un successo ottenuto di misura contro la fanalina di coda Monza. Prestazione non proprio eccezionale quella degli uomini di Motta, i quali dimostrano notevoli difficoltà quando devono affrontare squadre di valore inferiore.

Non succede in Champions League, dove la formazione bianconera è riuscita a vincere un match duro, giocato in casa, contro una delle squadre più forti al mondo, il Manchester City. Di certo la formazione di Guardiola non sta attraversando un ottimo momento, dato che continua a perdere terreno dalla vetta in Premier. Quest’anno i sogni di conquista del titolo si fanno più flebili.

In questa fase della stagione la formazione bianconera non riesce ad esprimere il suo miglior calcio. Inoltre, l’aver perso un pilastro della difesa come Bremer ha inciso sulle prestazioni in fase difensiva. La squadra ha subito sei reti in tre partite dal match disputato contro l’Inter a fine ottobre.

Juventus-Fiorentina. C’è un nervosismo palesato da alcuni giocatori, su tutti Vlahovic che non è sembrato aver preso bene la sostituzione a cinque minuti dal termine della sfida di domenica.

Motta dovrà essere bravo a gestire questi malumori, a ridare fiducia ai suoi uomini, per evitare di perdere ulteriore terreno dal comando della classifica.

Di fronte avranno una Fiorentina che ha gli stessi punti in campionato (31), ma con un match da recuperare (quello contro l’Inter del primo dicembre scorso).

La viola non sta attraversando un buon momento di forma, dato che viene da due sconfitte consecutive. Se la prima era da poter mettere in contro, in trasferta contro il Bologna, la seconda è stata più sorprendente, contro l’Udinese in casa.

Due momenti simili, due situazioni da modificare. Entrambi cercano i tre punti, il primo per la continuità, il secondo per invertire un percorso che si è arenato.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in diretta TV e streaming:

Data: 29 dicembre

29 dicembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN , Sky Sport

, Streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go

Juventus-Fiorentina match della 18ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Fiorentina in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Fiorentina è a cura di Edoardo Testoni, affiancato da Valon Behrami al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn, oltre ai commenti e le immagini da Sky Sport.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Fiorentina, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Nico Gonzalez; Vlahovic. Allenatore: Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino

