Juventus: Dybala è il terzo giocatore positivo al Coronavirus

Paulo Dybala è il terzo giocatore della Juventus ad essere positivo al Coronavirus. Oltre a lui, anche la compagna Oriana Sabatini è risultata positiva al virus.

Salgono a tre i casi di Coronavirus in casa Juventus, con Paulo Dybala che è risultato positivo al test effettuato negli scorsi giorni.

Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore argentino via social che ha anche aggiunto come anche la sua compagna Oriana Sabatini sia risultata positiva. Dybala ha voluto tranquillizzare i tifosi, dichiarando come entrambi godano di buona salute.

Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Dopo l’annuncio dell’attaccante argentino, è arrivato anche il comunicato della Juventus che ha dichiarato come il giocatore si trovi in isolamento domiciliare volontario e sta bene. Il giocatore, si legge del comunicato, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime.

Per la Juventus si tratta, come detto, del terzo caso di Coronavirus dopo la positività di Rugani e di Matuidi. Dopo Sampdoria e Fiorentina, il club bianconero è la terza squadra italiana di Serie A più colpita dal virus.

La situazione in Italia continua ad essere grave e ciò preoccupa non poco i calciatori della Juventus. Non a caso nella giornata di ieri Higuain, Khedira e Pjanic hanno lasciato l’Italia per volare dalle rispettive famiglie. Oggi, invece, è toccato a Douglas Costa lasciare Torino, con il brasiliano che ha preferito tornare in patria.

