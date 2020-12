Calciomercato Juventus: idee Douglas Luiz e Torreira per la mediana

Juventus Douglas Luiz , i bianconeri sondano il terreno per il talento giovane dell’Aston Villa che sta facendo bene in Premier. Oltre a lui, nel mirino c’è anche Lucas Torreira. Fabio Paratici è già sulle tracce dei due giocatori.

La Juventus vuole rinforzare il suo organico anche già in vista della prossima stagione. La volontà è quella di accontentare tutte le richieste del tecnico Andrea Pirlo in modo da poter migliorare una squadra che è già buona. Il reparto che si cerca di rinforzare è sicuramente la mediana dove il club ha deciso di apportare qualche ritocco.

Juventus Douglas Luiz , sbuca anche il Manchester City

La prima pista che il club bianconero sta seguendo porterebbe a Douglas Luiz dell‘Aston Villa. Il classe 98 che sta giocando bene con la maglia dei Lions. Il giocatore è arrivato in Premier League lo scorso anno dal Vasco da Gama. Douglas Luiz aveva firmato anche un quinquennale con il Manchester City seppur non collezionando nessuna presenza e venne così mandato in prestito al Girona.

Il giocatore è sulla bocca di tutti i principali club tra cui anche la Juventus. Ma i bianconeri non sono gli unici. Anche il Manchester City si è intromesso. Pep Guardiola lo vorrebbe con la maglia dei Citizens vedendo un potenziale fenomeno in lui. La società di Birmingham vorrebbe 30 milioni di sterline e le due società si contendono il gioiellino della Seleçao. La cifra non è bassissima e l’acquisto potrebbe concretizzarsi l’estate prossima visto che il giocatore ha il passaporto brasiliano. La Vecchia Signora, infatti, non ha attualmente altri posti disponibili per i giocatori extracomunitari.

Oltre al giocatore dell’Aston Villa, l’altra idea riguarderebbe Lucas Torreira. L’attuale giocatore è in prestito dall’Arsenal all’Atlético Madrid. In estate il Torino era molto forte su di lui ma la trattativa non è andata a buon fine. Adesso l’altro club della città piemontese avrebbe messo gli occhi su di lui. L’ex Sampdoria ha un contratto con i Gunners che scade nel 2023 e per il momento sembra inamovibile.

Così come per Douglas Luiz, anche per Torreira il discorso è rimandato al mercato estivo. Questi sono i due nomi su cui la Juventus vuole puntare visto che qualche esubero dovrà lasciare il club della Continassa.

