Juventus: De Ligt negativo al Covid-19

Buone notizie in casa bianconera. La vecchia signora è pronta a riabbracciare il difensore olandese Matthijs De Ligt, guarito dal Covid-19 che lo aveva contagiato lo scorso otto gennaio.

il difensore olandese in maglia bianconera

A farlo sapere è proprio la Juventus, attraverso un comunicato ufficiale della società, pubblicato nella giornata di ieri:

“Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del J|Hotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani”.

Il difensore potrà quindi tornare ad essere utilizzato con continuità dal tecnico Andrea Pirlo, forse già a partire dalla gara di Serie A contro il Bologna, per la quale è stato convocato. A De Ligt si unisce anche la negativizzazione di Cuadrado, ormai da qualche giorno tornato a piena disposizione della squadra e già utilizzato.

Solo un giocatore, ad oggi, rimane ancora ai box a causa del Covid-19, si tratta del brasiliano Alex Sandro che non ha ancora sconfitto del tutto il virus.

Tornando a De Ligt, potrebbe davvero iniziare una nuova stagione per lui, a livello psicologico, visto che fino ad ora non si è quasi mai reso decisivo ed incisivo, come richiesto da Pirlo.

De Ligt durante un allenamento – fonte: profilo Twitter De Ligt

L’olandese ha visto il campo molto poco fino a questo momento, bloccato sfortunatamente anche da diversi problemi fisici, ora del tutto risolti.

In Champions League è stato a disposizione della rosa solo per la seconda parte della fase a gironi, dove comunque ha recepito bene gli ordini del tecnico bianconero.

Per quanto riguarda il campionato, invece, solo nove match giocati per lui, l’ultimo nello scontro diretto con il Milan, vinto dai bianconeri (saltando, quindi, le partite con Sassuolo e inter).

De Ligt aveva, infatti, saltato l’intera prima fase del campionato a causa dei predetti problemi fisici, prima di riscontare la positività al Covid.

Si aggiunge una nuova pedina nello scacchiere di Andrea Pirlo, che pian piano si prepara a tornare con tutti gli effettivi a disposizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

