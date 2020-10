Juventus: Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19

La Juventus ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito, che Cristiano Ronaldo è risultato negativo al tampone. Il fuoriclasse portoghese potrebbe essere già presente contro lo Spezia, ma andrà valutato.

Buone notizie in casa Juventus dove Cristiano Ronaldo è finalmente guarito dal Covid-19 ed ora deve solo ottenere l’idoneità sportiva per tornare in campo.

Ad annunciare la guarigione del fuoriclasse portoghese è stata la stessa Juventus con una nota ufficiale comparsa sul proprio sito. Il club bianconero ha fatto sapere anche che, come da protocollo, Cristiano Ronaldo non è più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.

Una grande notizie per Pirlo che ora dovrà valutare il da farsi. Una volta ottenuta l’idoneità sportiva che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, l’allenatore bianconero dovrà decidere se convocarlo subito per lo Spezia o preservarlo in vista delle sfide contro Ferencvaros in Champions League e Lazio in campionato.

Probabile che Pirlo possa portarlo comunque in panchina per permettergli di giocare qualche minuto. Se Ronaldo risponderà bene in allenamento, tuttavia, ci sono anche le possibilità che possa partire direttamente titolare.

Contro lo Spezia potrebbe tornare tra i convocati Chiellini, così come De Ligt, anche se sull’olandese bisogna andarci molto cauti. L’ex Ajax è tornato in gruppo da alcuni giorni ed il rientro è comunque molto vicino.

