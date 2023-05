Juventus–Cremonese dove vedere il match valido per la 35ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 14 maggio alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Cremonese sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Juventus-Cremonese, 35esima giornata di Serie A 2022/23

La formazione di Allegri è reduce da due vittorie consecutive in campionato, punti che le hanno permesso di guadagnare la seconda posizione in campionato. L’ultimo successo è avvenuto in casa della Dea a Bergamo contro una diretta concorrente per la zona Champions League.

Ora è a più cinque nei confronti della quinta posizione, ora occupata dal Milan, prima degli esclusi dalla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie.

La Juventus nei 15 precedenti contro la Cremonese non ha mai perso. 11 vittorie e 4 pareggi fino ad ora. Difficile che possa avverarsi un exploit della formazione lombarda. Ha bisogno assoluto di tre punti, mancando appena quattro turni al termine della stagione.

La Juventus ha vinto ben 10 delle tredici gare disputate allo Stadium da inizio ottobre. Questo significa che in casa ha un ruolino da primato assoluto. Ha lo stesso numero di successi del Napoli, laureatosi da due giornate campione d’Italia.

La Cremonese viene da un ottimo e importante successo ottenuto in casa contro lo Spezia. 3 punti che danno morale per la loro rincorsa alla salvezza. Sono a 3 punti dallo Spezia, a meno sei dal Verona. Con i gialloblu che devono fare la gara per ottenere più punti nel rush finale.

All’andata persero solo per 0-1 facendo sudare molto i bianconeri. Quest’ultimi riuscirono ad ottenere i tre punti grazie ad una punizione di Milik calciata appena fuori dall’area di rigore.

Dove vedere Juventus-Cremonese in diretta TV e streaming:

Data: 14 maggio

14 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Cremonese, match della 35ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Cremonese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus-Cremonese è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Cremonese, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Cremonese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Cremonese, le ultimissime

La signora non avrà Di Maria in avanti. Perciò al fianco di Vlahovic dovrebbe esserci Miretti, in una posizione insolita per lui. Nelle zone esterne Cuadrado da una parte e Iling jr dall’altra. Davanti a Szczesny ci sarà spazio per Gatti, assieme a Bonucci e Danilo.

La Cremonese di Ballardini risponde con Okereke e Ciofani in avanti, un centrocampo folto con Sernicola e Valeri sulle fasce. In difesa, davanti a Carnesecchi, ci saranno Ferrari, Chiriches e Vasquez.

Juventus-Cremonese, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling jr.; Miretti, Milik. All. Allegri

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini