Juventus-Como, dove vedere il match valido per la 1ª giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 19 agosto alle ore 20:45 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Como sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Como, 1° giornata di Serie A 2024/25

Juventus-Como. La Juventus si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con un nuovo tecnico. Massimiliano Allegri, dopo il ritorno sulla panchina bianconera, non è riuscito a conseguire i risultati che tutti si aspettavano. Ora spazio a Thiago Motta, un mister con nuove idee e che ha dimostrato di saper fare bene anche con formazioni non blasonate. Nell’ultima stagione con il Bologna, infatti, è riuscito a conquistare una storica qualificazione in Champions League.

La Juventus dovrà ancora assimilare i nuovi dettami tecnici e tattici del mister. Ma ci sono i presupposti perché possa fare bene. Lo stesso Thiago Motta è contento di questa nuova avventura, dove avrà la possibilità di mettere in campo le sue doti manageriali e le sue abilità mentali.

I tifosi bianconeri si augurano l’inizio di un nuovo ciclo ricco di successi. Lo scudetto, manca ormai da quattro anni, un tempo lungo per chi come la Juventus è abituata a trionfare nei tornei nazionali.

Juventus-Como. Di fronte avranno una formazione che viene dalla Serie B, ma è intenzionata a togliersi delle soddisfazioni in questo ritorno in Serie A dopo 21 anni, ovvero dalla stagione 2002-03.

La formazione lariana disputò la massima serie per la prima volta nella stagione 1949-50. Anno che corrispose al suo migliore risultato nel massimo campionato italiano, con un sesto posto.

Questo nuovo arrivo, però, promette risultati importanti. A gestire la società ci sono due miliardari indonesiani, Robert e Michael Hartono, con un patrimonio che sfiora i 50 miliardi di euro. Proprietari di un colosso di sigarette, hanno costruito una squadra dal sapore internazionale, con un grande ex calciatore a livello mondiale come Cesc Fabregas, Dennis Wise, ex centrocampista del Chelsea come amministratore unico, senza contare tra i soci un’ ex stella del calcio francese quale Thierry Henry.

Il loro obiettivo, al momento, è quello di rimanere nella massima serie. Ma ci potranno essere delle novità in futuro, qualora la situazione della squadra dovesse essere migliore in classifica. I talenti ci sono, giovani, ma anche navigati. La formazione è in grado di svolgere un campionato più che dignitoso. Vedremo come se la giocherà al cospetto di una grande del nostro campionato, che ha l’obiettivo di tornare alla vittoria in Italia.

Dove vedere Juventus-Como in diretta TV e streaming:

Data: 19 Agosto

19 Agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Como match della 1ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Como sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Como in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Como è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Como, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Como in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Como, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Braunoder, Mazzitelli; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.