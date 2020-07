Juventus, clamoroso! Possibile addio per Paratici: torna Marotta?

La Juventus sarebbe pronta all’ennesimo ribaltone societario alla fine di questa stagione. È quanto si apprende dal sito Dagospia, secondo cui Andrea Agnelli, insoddisfatto dell’attuale rendimento della squadra, starebbe meditando un cambio ai posti di comando. Sotto accusa il DS Fabio Paratici, diventato il numero uno del mercato bianconero dopo il trasferimento di Beppe Marotta all’Inter. E sarebbe proprio il dirigente varesino, a un anno di distanza dall’addio a sostituire il collega nel ruolo di Direttore Sportivo.

Un ritorno che avrebbe del clamoroso, in quanto andrebbe a rinnegare tutte le scelte fatte dalla Juventus nel corso dell’ultimo anno: dall‘avvicendamento in panchina tra Sarri e Allegri, con il tecnico ex Napoli fortemente sponsorizzato dalla coppia Nedved-Paratici, alle scelte di mercato che hanno visto la Juventus operare acquisti soprattutto a centrocampo, reparto nel quale si sono registrati gli arrivi di Ramsey e Rabiot a parametro zero, il primo fortemente voluto da Paratici, il secondo da Nedved.

Beppe Marotta – Fonte immagine: Facebook – JMania.it

Juventus, le tre opzioni per il post Paratici

Ma quali sarebbero le alternative a Paratici nel caso questi lasciasse la Juventus? Sempre secondo Dagospia, oltre al ritorno di Beppe Marotta, Agnelli starebbe pensando a due soluzioni interne: la prima porta il nome di Claudio Albanese, attuale gestore delle comunicazioni, la cui promozione a responsabile del calciomercato sarebbe però invisa agli altri membri della società. La seconda risponde al nome di Federico Cherubini, attuale vice di Paratici, del quale prenderebbe il posto nel caso in cui questi fosse dimissionario.

Di certo, vista anche l’esperienza accumulata in questi anni, il nome di Beppe Marotta è quello che maggiormente potrebbe stuzzicare le fantasie del presidente bianconero: ma cosa pensa il diretto interessato a proposito?

Marotta: “Io di nuovo in bianconero? È una fake news”

Intervenuto ieri ai microfoni di Sky, in occasione del prepartita di Verona-Inter, l’attuale Amministratore Delegato nerazurro, Beppe Marotta, ha commentato le voci su un suo possibile ritorno alla Juventus derubricandole a mere fake news:

“Io di nuovo alla Juventus? Sono assolutamente fake news: sto bene qui, lavoro bene, abbiamo degli obiettivi, sono molto stimolato per fare bene e crescere con l’Inter. Ci vuole del tempo per ottenere risultati, ma stiamo progredendo nel nostro percorso di crescita. La società ha bisogno di stabilità”.

Voci di mercato spente sul nascere ordunque. Marotta pare più che concentrato sul suo lavoro all’Inter e, dopo un solo anno, vederlo tornare sui suoi passi, sarebbe alquanto sorprendente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS