Juventus: Chiellini verso un ruolo più operativo

Il nome di Giorgio Chiellini non compare nella lista dei candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus, ma si tratta tutt’altro che di una retrocessione. L’ex capitano bianconero, oggi Direttore della Strategia Sportiva, è pronto infatti ad assumere un ruolo più diretto e operativo all’interno della struttura tecnica e istituzionale del club, lasciando da parte le mansioni puramente amministrative.

Secondo quanto riportato da Il BiancoNero, la decisione della società riflette la volontà di valorizzare al massimo l’esperienza e la credibilità calcistica di Chiellini, rendendolo una figura chiave nella nuova fase del progetto juventino. L’ex difensore entrerà infatti nel cuore dell’organizzazione sportiva, occupandosi della pianificazione strategica e dei rapporti con le istituzioni del calcio italiano.

Chiellini sarà il nuovo consigliere federale della FIGC

Il primo passo di questa evoluzione sarà la nomina di Chiellini come rappresentante della Juventus in FIGC, ruolo finora ricoperto da Francesco Calvo. In qualità di consigliere federale, Chiellini diventerà una voce autorevole del club nei tavoli decisionali della Federcalcio, contribuendo a rafforzare la posizione e l’influenza della Juventus all’interno delle istituzioni sportive nazionali.

Il nuovo assetto operativo bianconero

Chiellini lavorerà a stretto contatto con Damien Comolli, Francesco Modesto (direttore tecnico) e con il nuovo direttore sportivo che verrà annunciato nelle prossime settimane. Insieme formeranno il nucleo operativo centrale della nuova Juventus, un team che si occuperà di definire strategie tecniche, investimenti sportivi e linee di sviluppo a lungo termine.

L’obiettivo dichiarato è costruire una gestione moderna e trasparente, fondata sulla competenza e su una visione internazionale, in grado di riportare la Juventus a livelli di eccellenza sia in Italia che in Europa.

Da capitano a dirigente: la seconda vita di Chiellini

Per Chiellini, questa nuova sfida rappresenta la naturale prosecuzione del suo percorso: da leader in campo a guida fuori dal campo. Dopo aver difeso la maglia bianconera per oltre quindici anni, l’ex difensore continua a farlo, ma ora dalle stanze dove si prendono le decisioni.

La Juventus riparte così anche dal suo simbolo, puntando su una figura che unisce competenza tecnica, integrità e visione istituzionale, valori che Chiellini ha incarnato per tutta la sua carriera.

