Juventus, calciomercato gennaio 2023: acquisti, cessioni, rosa aggiornate e 11 titolare

La Juventus conclude la propria finestra di calciomercato invernale senza colpi in entrata. La società bianconera dopo essere stata una delle principali protagoniste del mercato estivo, con i colpi come Pogba, Di Maria e Bremer, termina il mercato di gennaio senza colpi di scena.

Il vortice giudiziario in cui è finita la Juventus ha sicuramente pesato anche sul proprio calciomercato e, mentre si attendono sentenze sportive che potrebbero peggiorare di molto la situazione juventina, la Juventus insieme al proprio allenatore sta cercando di isolare la squadra dalle voci esterne.

Massimiliano Allegri aveva chiesto alla società di intervenire sul mercato per acquistare un esterno offensivo che potesse fungere da vice Cuadrado sulla fascia destra, ma la Juventus ha deciso di sfoltire soltanto la rosa, senza assestare colpi in entrata e quindi lasciando intatta la rosa bianconera.

La Juventus ha ufficializzato nelle ultime ore di calciomercato la cessione in prestito di McKennie al Leeds. Il club inglese ha versato 1,2 milioni di prestito oneroso nelle casse bianconere e, nel caso in cui il giocatore statunitense raggiungesse il numero stabilito di presenze, scatterebbe l’obbligo di riscatto per gli inglesi che dovrebbero versare altri 34 milioni di euro alla Juventus. A lasciare Torino sul gong del calciomercato sono stati Luca Pellegrini, che è atterrato a Roma dove vestirà la maglia della Lazio fino a giugno, e il giovane Zuelli, ceduto in prestito al Pisa in Serie B.

Acquisti:

Cessioni:

McKennie (Leeds)

Luca Pellegrini (Lazio)

Zuelli (Pisa)

Rosa:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: Bonucci, Bremer, Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Riccio, Rouhi

CENTROCAMPISTI: Pogba, Paredes, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Miretti, Fagioli, Locatelli, Sersanti, Compagnon, Soulè

ATTACCANTI: Milik, Vlahovic, Di Maria, Kean, Kaio Jorge, Iling, Akè, Chiesa

Undici Titolare:

3-5-2: Szczesny, Bremer, Danilo, Alex Sandro Cuadrado, Pogba, Rabiot, Locatelli, Chiesa, Di Maria, Vlahovic