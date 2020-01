Juventus-cagliari 4-0: Le dichiarazioni post partita di Maurizio Sarri

La Juventus domina all’ Allianz Stadium e asfalta il Cagliari 4 a 0. Soddisfatto il tecnico bianconero: “La nostra migliore gara per continuità”

La Juventus inaugura al meglio questo 2020 trovando una splendida vittoria contro il Cagliari liquidato 4 a 0. Una gara in grande stile con un incredibile Ronaldo che segna la sua prima tripletta stagionale in serie A.

Una partita dal doppio volto quella giocata a Torino tra la Juventus ed il Cagliari. Un primo tempo altamente combattuto con entrambe le squadre impegnate a difendersi piuttosto che a cercare la via del gol.

Ci vogliono esattamente 45′ affinché i padroni di casa ingranino la giusta marcia e tirino fuori una strepitosa ripresa. Un secondo tempo interamente a tinte bianconere con un superbo Cristiano Ronaldo che domina sul campo, prima mettendo a segno la rete del vantaggio e poi trovando il raddoppio su rigore.

Gli ospiti non riescono a rispondere all’aggressività bianconera e all’ 88′ sono costretti a subire la terza rete firmata da Gonzalo Higuain.

La Juventus però sembra non accontentarsi del 3 a 0 rifilato al Cagliari, vuole strafare e a pensarci è sempre il superbo portoghese che chiude la partita con una splendida tripletta, la prima di questa stagione in serie A.

Il tecnico bianconero, appare chiaramente soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori e subito dopo la partita si presenta ai microfoni di sky sport dichiarando: ” Come continuità forse è stata la migliore partita della stagione. La qualità l’avevamo già fatta vedere, ma oggi è stata in mostra per tutta la partita. Oggi siamo stati molto più ordinati del solito. Ramsey la chiave? Ha fatto una buona partita, sta salendo di condizione e sta trovando una buona continuità di allenamenti. Ma poteva fare anche di meglio, ha le qualità per farlo”

Sarri si sofferma anche sulla prestazione di Rabiot e Cuadrado ed afferma: “Rabiot Ha fatto una buona partita, in crescendo. Le piccole difficoltà le ho create io facendolo giocare a destra. Son contento perché ha fatto una partita ordinata, è sempre stato nella posizione giusta. Cuadrado dal punto di vista del lavoro con la linea difensiva è molto ordinato, poi però mette il culo per terra un po’ troppo spesso ancora in certe situazioni. Sicuramente è un giocatore importantissimo per noi, soprattutto contro squadre difensive e ben messe centralmente come il Cagliari”.

La Juventus, dopo la sfida di oggi, allunga momentaneamente in classifica sull’Inter in attesa del posticipo di questa sera.

