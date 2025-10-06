Juventus bloccata sullo 0-0 dal Milan: Tudor soddisfatto a metà ma fiducioso per il futuro

Tudor - Staddiosport.it

La Juventus non è andata oltre lo 0-0 contro il Milan all’Allianz Stadium, in una partita molto tattica e combattuta, dove a prevalere sono state le difese. Ancora una volta, la squadra di Igor Tudor ha mostrato solidità ma poca incisività in zona gol, prolungando il periodo di difficoltà realizzativa che accompagna i bianconeri dall’inizio della stagione.

Parlando ai microfoni di DAZN dopo il match, con dichiarazioni riportate da MilanNews, l’allenatore croato ha riconosciuto che il pareggio è stato un risultato giusto:

“È stata la partita che ci aspettavamo: difficile, contro una squadra forte. Volevamo vincere, entrambe le formazioni hanno avuto occasioni, ma alla fine il pareggio è corretto.”

Tudor difende le sue scelte: “I giocatori davanti erano stanchi”

Il tecnico juventino ha spiegato le sue decisioni nei cambi offensivi, sottolineando come la stanchezza abbia condizionato le prestazioni dei suoi attaccanti.

“Yildiz, Conceição e David erano stanchi, hanno giocato molto in queste settimane. Abbiamo cercato di chiudere la partita con più copertura e freschezza.”

Bremer ancora gestito con cautela

Buone notizie invece sul fronte difensivo, dove Bremer continua il suo recupero dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto fuori nella passata stagione. Il centrale brasiliano è tornato a disposizione, ma Tudor ha preferito non forzare i tempi.

“Ha sentito un piccolo fastidio e non volevamo rischiare nulla. Dopo la sosta starà bene.”

Fiducia nel percorso: “Ci mancano solo i gol”

Nonostante la serie di pareggi, Tudor non perde la fiducia e invita la squadra a mantenere la concentrazione:

“Con due gol in più avremmo due vittorie in più, ma questo è il calcio. Dobbiamo continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta.”

La Juventus di Tudor mostra quindi solidità e spirito di sacrificio, ma dovrà ritrovare presto la via del gol per restare agganciata ai vertici della Serie A e dare continuità ai progressi tattici mostrati nelle ultime uscite.

I migliori bookmaker