Juventus: Bernardeschi finalmente negativo al Covid-19

Il giocatore bianconero potrà tornare presto a disposizione di Pirlo dopo l’assenza causa Covid-19 che lo aveva tenuto lontano dai campi dopo l’ultima sosta delle nazionali

La Juventus ha comunicato la guarigione di Federico Bernardeschi dal virus con una nota ufficiale: “Federico Bernardeschi ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare(tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore per tanto guarito si unirà il prima possibile alla squadra”.

L’esterno ex viola era risultato positivo di ritorno dalla nazionale il 6 aprile e dopo due settimane potrà finalmente tornare ad aiutare la squadra di Pirlo nella corsa Champions, più viva che mai. Il giocatore non è stato ovviamente convocato per la partita imminente contro il Parma a causa della scarsa condizione fisica dopo i 14 giorni di stop forzato.

Bernardeschi durante questa stagione ha sempre mostrato grande duttilità, giocando non solo come ala destra, ma spostandosi anche in altri ruoli a causa delle esigenze del mister bianconero che ha spesso dovuto risolvere problemi di assenze.

Il giocatore, molto apprezzato da Roberto Mancini che non rinuncia mai a lui, è stato utilizzato spesso come terzino o esterno a tutta fascia. Questa sua capacità di adattamento lo fa considerare un elemento importante della Juventus e della nazionale.

