Juventus: Bentancur finalmente negativo al Covid-19

Il centrocampista uruguaiano mancava dallo scorso 4 marzo. Ora torna a disposizione di Pirlo per il forcing finale della stagione.

La Juventus riabbraccia Rodrigo Bentancur. Il centrocampista classe 1997 è guarito dal Covid-19 dopo essere risultato negativo a un doppio giro di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore. L’ex Boca Juniors era assente dallo scorso 4 marzo, e ha saltato le gare contro Cagliari e Lazio in campionato oltre alla sfida contro il Porto, costata ai bianconeri l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

“Rodrigo Bentancur – si legge nel comunicato diramato dalla società – ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC”.

Rodrigo Bentancur, fonte: Twitter

Lui stesso ha voluto festeggiare il suo ritorno in campo con un post su Instagram: “Felice di essere tornato”, si legge, in una didascalia accompagnata da una foto che lo ritrae sorridente insieme a McKennie nell’allenamento odierno.

Contro il Benevento verso la panchina

Un recupero importante per Pirlo, che così avrà a disposizione tutti gli elementi della mediana, escluso Ramsey che ha riportato una lesione al retto femorale sinistro. Nella sfida casalinga contro il Benevento, però, Bentancur dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto ad uomini con maggiori minuti nelle gambe. A centrocampo possibile dunque venga schierata il terzetto McKennie-Arthur-Rabiot, (Danilo sconta un turno di squalifica), col tridente Chiesa-Morata-Ronaldo in avanti

L’obiettivo, comunque, resta uno solo: vincere tutte le partite per restare in scia dell’Inter. Lo sa anche Pirlo, che non ha mancato occasione di ricordarlo in conferenza stampa. Il derby con l’amico Pippo Inzaghi lo attende. Vietato fallire.

