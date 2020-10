Juventus-Barcellona 0-2, Pirlo: “Partita difficile, siamo in costruzione. Spero di recuperare altri giocatori”

L’ allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 2-0 subita in casa contro il Barcellona nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Niente da fare per la Juventus che nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League è stata battuta 2-0 dal Barcellona all’Allianz Stadium in una partita dominata quasi interamente dai blaugrana.

La gara si è sbloccata al 14′ con un tiro deviato di Dembélé mentre il raddoppio è arrivato nel finale su rigore segnato da Messi e conquistato da Ansu Fati. Nel mezzo, tanto Barcellona e pochissima Juventus, con il risultato che sarebbe potuto essere molto più pesante.

La differenza tra le due squadre si è vista tutta in campo e ad Sky l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha dichiarato come si aspettasse una partita del genere. A fare la differenza, secondo il tecnico bianconero, è stato il fatto che la sua squadra è ancora un cantiere aperto: “Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che gioca a calcio, siamo in costruzione con giocatori che giocavano la seconda partita. Ci servirà per la crescita”.

Oltre a questo, la Juventus aveva anche alcuni giocatori fuori, uno su tutti Cristiano Ronaldo e la sua assenza in queste partite si sente eccome. Pirlo si è augurato di avere più giocatori a disposizione nelle prossime settimane per poter far riposare alcuni e riuscire a trovare un sistema di gioco idoneo: “I risultati sono sempre importanti, Spero di avere anche altri giocatori, per alcuni è difficile fare partite ravvicinate”.

Alla sua squadra, Pirlo ha rimproverato la mancanza di velocità in fase di costruzione e nell’uno contro uno, soprattutto a centrocampo. Centrocampo che è stata una delle note dolenti della serata, con il tecnico bianconero che ha rimarcato come ci vorrà maggior esperienza per giocare partite del genere, cosa che si otterrà solo sul campo: “Fa parte dei cicli del calcio della Juventus, ora ci sono giocatori giovani, ci vorranno più partite ed esperienza, bisogna lavorare e migliorare per giocare alla pari con il Barcellona”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS