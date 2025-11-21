Juventus approva un aumento di capitale da 100 milioni: cosa significa davvero per il club

Fonte: https://blog.keliweb.it/2017/01/juventus-5-motivi-che-rendono-il-nuovo-logo-un-capolavoro-di-grafica-e-marketing/

La Juventus ha ufficialmente approvato un nuovo aumento di capitale da circa 100 milioni di euro, una mossa strategica che mira a rafforzare la stabilità economica del club e sostenere il piano di rilancio sportivo e finanziario. L’operazione prevede l’emissione di fino a 37,9 milioni di nuove azioni, pari a circa il 10 percento del capitale attuale, destinate esclusivamente a investitori istituzionali e qualificati, attraverso una procedura rapida di collocamento accelerato.

Come funziona l’aumento di capitale

Le nuove azioni verranno collocate in modo diretto presso investitori professionali in Italia, in Europa, nel Regno Unito e in alcuni mercati internazionali. Non è prevista un’offerta pubblica aperta a tutti gli azionisti retail.

Questa modalità consente alla Juventus di ottenere rapidamente liquidità, senza tempi lunghi né complesse procedure autorizzative. Il valore finale dell’operazione verrà definito solo a conclusione del collocamento.

Il ruolo dei principali azionisti

I soci di riferimento hanno già garantito il loro supporto.

Exor, che detiene oltre il 65 percento del capitale sociale e quasi l’80 percento dei diritti di voto, ha confermato che preserverà integralmente la propria quota, evitando qualsiasi diluizione.

Anche Tether, azionista con circa l’11,5 percento, ha confermato la partecipazione e potrebbe sottoscrivere eventuali azioni rimaste non assegnate. Questo dimostra che l’operazione è sostenuta dai maggiori investitori e gode di una solida copertura finanziaria.

Perché la Juventus ha bisogno di nuovo capitale

L’aumento di capitale è parte integrante del Piano Strategico 2024–2027, e risponde a diversi obiettivi:

Rafforzare la stabilità economica e patrimoniale .

. Migliorare la liquidità , garantendo maggiore flessibilità nella gestione operativa.

, garantendo maggiore flessibilità nella gestione operativa. Ridurre l’indebitamento e migliorare i parametri di sostenibilità finanziaria.

e migliorare i parametri di sostenibilità finanziaria. Supportare il progetto di ricostruzione sportiva , con maggiore forza sul mercato trasferimenti.

, con maggiore forza sul mercato trasferimenti. Migliorare la credibilità del club agli occhi di investitori e istituzioni finanziarie.

Effetti pratici per il futuro della Juventus

Questa operazione darà alla società un margine economico più ampio per agire in diversi ambiti:

Gestire con più serenità eventuali perdite nei prossimi esercizi.

Affrontare con maggiore ambizione le sessioni di mercato.

Investire in infrastrutture, settore giovanile e sviluppo commerciale.

Consolidare la reputazione del club nel contesto finanziario europeo.

La nuova liquidità diventa quindi una base fondamentale per costruire una Juventus più sostenibile, competitiva e moderna.

Quali rischi e quali opportunità

L’aumento di capitale non risolve da solo tutti i problemi, ma è un passaggio cruciale per evitare tensioni finanziarie e consentire una crescita controllata.

Il rischio principale riguarda la necessità di migliorare i risultati sportivi e consolidare i ricavi commerciali, per non tornare in futuro a situazioni simili.

Se gestito correttamente, invece, l’intervento finanzierà un progetto di medio periodo in grado di rafforzare club, marchio e valore della società.

L’aumento di capitale da 100 milioni rappresenta un passo decisivo per il rilancio della Juventus. Non si tratta solo di una manovra finanziaria, ma di un segnale di fiducia da parte dei principali azionisti e di un’opportunità per costruire un club più solido, moderno e competitivo, dentro e fuori dal campo.

