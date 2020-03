Juventus: anche Matuidi positivo al Coronavirus

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Juventus ha fatto sapere che anche Matuidi è risultato positivo al test del Coronavirus. E’ il secondo caso tra i bianconeri dopo Rugani.

Nuovo caso di Coronavirus nella Juventus. Il club bianconero ha diramato pochi minuti fa un comunicato ufficiale annunciando la positività al virus da parte del centrocampista Blaise Matuidi.

Il giocatore francese, si legge nel comunicato dei bianconeri, è asintomatico, sta in isolamento e sta bene. Matuidi era già in quarantena volontaria a partire da mercoledì 11 Marzo, ma alla fine è risultato comunque positivo al COVID-19.

Si tratta del secondo caso per la Juventus che qualche giorno fa aveva annunciato la positività del difensore Daniele Rugani. Il club bianconero aveva subito attivato tutte le procedure previste dalla normativa e messo in quarantena l’intera squadra, dichiarando poi che avrebbe fatto eseguire il tampone sull’intera rosa.

Matuidi si aggiunge dunque alla lista dei calciatori di Serie A che hanno contratto il Coronavirus tra cui ci sono Cutrone, Vlahovic e Pezzella della Fiorentina, Gabbiadini, Colley, Ekdal, Thorsby, La Gumina, Bereszynski e De Paroli della Sampdoria. Con il centrocampista francese, sono in totale 12 i calciatori infetti nel massimo campionato italiano.

Nelle ultime ore in Italia ed in Europa il numero di contagi sta salendo in modo disarmante e le probabilità che in Serie A possano esserci altri casi positivi sono alte.

