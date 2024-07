La Juventus, sarà guidata dal nuovo tecnico Thiago Motta, dopo la chiusura della seconda era di Allegri.

Amichevoli preseason della Juventus

Il nuovo tecnico avrà quindi la possibilità di testare il rendimento e la forma dei giocatori, già a partire da queste amichevoli in preparazione della stagione.

Avversari di livello, altri meno, ma comunque test che ci potranno comunicare come i bianconeri si presenteranno ai nastri di partenza.

La prima sfida della Juventus sarà contro una formazione tedesca, precisamente il Norimberga, il 26 luglio, alle ore 17. Questo club milita nella seconda divisione tedesca, anche se in passato è stato più volte presente nella Bundesliga. L’incontro si disputerà nel Max-Morlock Stadion, impianto dove disputa le partite di casa la formazione tedesca.

La seconda partita si disputerà in Italia, nello stadio Adriatico di Pescara, il 3 di agosto, alle 21, contro i francesi del Brest.

Il terzo incontro della Juventus si svolgerà il 6 di agosto all’Allianz Stadium. Più che un incontro si tratterà di un allenamento a porte aperte, nel quale i bianconeri avranno l’occasione di mostrare i giovani talenti della Juventus Next Gen e dell’Under 19.

L’ultimo appuntamento di preseason si svolgerà l’11 agosto ed è un match di cartello. Infatti i bianconeri saranno impegnati in Svezia, allo stadio Ullevi di Goteborg, alle ore 15, per affrontare l’Atletico Madrid. Un primo test per capire quale potrà essere il rendimento dei bianconeri nella prossima Champions League.

