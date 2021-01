Juventus, Alex Sandro positivo al Covid-19

Nuova positività al Covid-19 in casa Juventus: il club bianconero ha infatti comunicato che Alex Sandro è risultato aver contratto il virus dopo essersi sottoposto a tampone nella giornata di ieri:

“Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Il laterale sinistro, come si apprende dal comunicato della società bianconera, aveva accusato alcuni lievi sintomi riconducibili all’epidemia, e ha messo in allarme lo staff medico bianconero che si è subito adoperato per monitorarne le condizioni.

Ora Alex Sandro è stato posto in isolamento, mentre la Juventus, di concerto con le autorità sanitarie, sta predisponendo tutte le misure necessarie per garantire al gruppo squadra il prosieguo degli allenamenti in piena sicurezza. Un’ulteriore “grana” nell’avvicinamento al big match contro il Milan, che potrebbe permettere ai bianconeri di rientrare in corsa per le posizioni di vertice. Per l’occasione, Pirlo dovrà scegliere il titolare a sinistra, che sarà con ogni probabilità Danilo, reduce dalla buona prova di domenica. Sulla destra rientrerà Cuadrado, mentre appare più remota l’ipotesi Frabotta.

