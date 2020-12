Juventus, 3° infortunio in 42 giorni per Chiellini: torna tra 2 settimane

Ennesimo stop per il difensore toscano, che durante l’allenamento ha avvertito un risentimento ai flessori della coscia destra.

Non c’è pace per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus martedì, durante l’allenamento di vigilia della sfida contro la Dynamo Kiev in Champions League, ha accusato l’ennesimo fastidio muscolare.

A essere interessati, questa volta, sono i flessori della coscia destra.

Si tratta del terzo infortunio in 42 giorni per il centrale, che era quasi del tutto recuperato dal precedente stop. Il rientro, nell’ipotesi più attendibile, potrebbe avvenire tra un paio di settimane.

Il primo infortunio in ordine di tempo era avvenuto durante la gara di andata proprio contro gli ucraini quando, nel corso del 19′ del primo tempo, Chiellini è uscito per un problema sempre ai flessori.

