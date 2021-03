Juventus 2021-2022: ecco le maglie

Il sito specializzato Footy headlines ha divulgato in anteprima alcune immagini di quella che potrebbe essere la divisa bianconera in vista della prossima stagione. Si torna a una versione più classica della maglia, con strisce lunghe di colore bianco e nero.

Svelata in anteprima quella che potrebbe essere la maglia ufficiale della Juventus versione 2021-2022. A farlo è stato il sito specializzato Footyheadlines. La maglia di casa torna a uno stile più classico con nove strisce aternate, quattro bianche e cinque nere sul fronte della casacca, che si differenzia rispetto alla linea utilizzata negli ultimi anni, con due bande verticali nettamente divise, una nera e l’alatra bianca.

Fonte immagine: Footyheadlines

Come si può notare dall’immagine riportata sopra, l’accostamento cromatico si ripete anche sulle maniche della divisa. I loghi invece, sia quello della squadra che quello dello sponsor di maglia, si presentano totalmente bianchi, anche se, come specificato sullo stesso sito, le aspettative iniziali tendevano al color oro. I pantaloncini dovrebbero essere totalmente bianchi.

10 anni di Stadium

La prossima stagione sarà anche quella che segnerà il decimo anniversario dalla fondazione dello Juventus Stadium (dal 2019 Alianz per ragioni di sponsorizzazione). Una ricorrenza che la Juventus celebrerà attraverso un altro dettaglio grafico presente sul pallone ufficiale sul pallone ufficiale: “10 years at home”, con la A a forma di arco tricolore, in onore dei tiranti che fanno da supporto all’impianto e ne sono ormai diventati un segno distintivo.

Nel pallone, in corrispondenza delle strisce nere, è presente un altro piccolo dettaglio, impercettibile a un primo sguardo disattento: sono presenti infatti tre stelle che simboleggiano e rimarcano i trionfi bianconeri in campionato. Un dettaglio che, informa il sito Footy, potrebbe essere replicato anche sulle maglie.

Terza maglia in stile anni ’90: che sia di buon auspicio?

La terza maglia, infine, presenta il classico accostamento tra giallo e bianco. Una scelta cromatica che la Juventus adottò già negli anni ottanta, per poi riproporlo varie volte, anche nella stagione della vittoria della Champions League.

La nuova maglia presenta un logo Juve tutto blu sotto le tre stelle color oro. La maglia presenta tre galloni di colore bianco, giallo e blu sovrapposti, tagliati centralmente da una sezione tutta blu dove figura lo sponsor tecnico, Jeep, completamente bianco. Le maniche sono gialle, con i bordini blu. Mentre sempre blu è una piccola striscia diagonale che funge da continuazione ideale del colletto.

