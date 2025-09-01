Juve su Openda: presentata la prima offerta, ecco la strategia bianconera

Openda - Stadiosport.it

La Juventus ha presentato una prima offerta ufficiale per Loïs Openda, attaccante del Lipsia, con la formula del prestito e obbligo di riscatto. Lo riportano fonti italiane, tra cui l’esperto di mercato Fabrizio Romano e il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

I bianconeri hanno deciso di virare con decisione sul bomber belga dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Randal Kolo Muani, reduce da un’ottima esperienza in prestito a Torino nella scorsa stagione.

Kolo Muani più lontano, Openda diventa la priorità

La Juventus aveva individuato in Kolo Muani l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo e regalare a Igor Tudor un ultimo colpo di mercato. Tuttavia, le richieste elevate del PSG hanno rallentato i negoziati, costringendo la dirigenza bianconera a cambiare strategia.

L’attenzione si è quindi spostata su Loïs Openda, classe 2000, che il Lipsia potrebbe essere disposto a cedere grazie a un intreccio di mercato: il club tedesco è infatti vicino a chiudere l’acquisto di Conrad Harder dallo Sporting Lisbona, attaccante che sembrava destinato inizialmente al Milan.

Questo scenario apre la porta a una possibile partenza di Openda, con la Juventus pronta ad accelerare per chiudere l’operazione.

I numeri di Openda al Lipsia e in nazionale

Arrivato al RB Lipsia nell’estate 2023 dal Lens per una cifra importante, Openda ha avuto un impatto notevole in Bundesliga e nelle competizioni europee. In due stagioni ha collezionato 92 presenze complessive, segnando 41 gol tra campionato, coppe e tornei internazionali.

Con la nazionale belga, invece, ha disputato 27 partite e realizzato 3 reti, diventando una pedina sempre più considerata nel progetto tecnico dei Diavoli Rossi.

Le prossime mosse della Juventus

La Juventus, che ha già rafforzato la rosa con diversi innesti mirati, punta a completare l’attacco con un giocatore capace di attaccare la profondità, creare spazi e garantire gol. Openda, per caratteristiche tecniche e fisiche, è ritenuto il profilo ideale.

La trattativa è appena iniziata, ma la formula proposta — prestito con obbligo di riscatto — potrebbe convincere il Lipsia, soprattutto se verrà definito l’arrivo di Harder.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Openda vestirà la maglia bianconera nella stagione 2025/26.