Calciomercato Milan: chiesto Junior Firpo al Barcellona! Vina, Iago, Amavi e Nuno Mendes le alternative

Il Milan starebbe chiedendo Junior Firpo al Barcellona. L’esterno mancino è in uscita dal club catalano e allo stesso calciatore la destinazione rossonera non dispiace affatto.

Dopo gli acquisti di Meitè per il centrocampo e quello di Mandzukic per l’attacco ecco che il Milan ha un nome nuovo per quanto riguarda il reparto difensivo. Il terzino sinistro è altamente caldeggiato dalla dirigenza rossonera. Si tratta di Junior Firpo, attualmente in rosa con il Barcellona

La doppietta di Ibrahimovic nella serata di ieri ha permesso ai rossoneri di guadagnarsi la testa della classifica in solitaria. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno comunque lavorando con parsimonia per porter rinforzare la rosa falcidiata dagli infortuni.

Oltre ai due acquisti, oggi dovrebbe essere la fumata bianca per Fikayo Tomori, in prestito dal Chelsea. Al momento la formazione rossonera è alla ricerca anche di un vice Hernandez, fermo ai box a causa del covid.

Ecco che allora sono spuntati tre nomi su tutti per questo ruolo. Matias Vina, attualmente al Palmeiras, ma già transitato nell’orbita rossonera. Il suo valore ora è aumentato, con l’impegno di una finale di Coppa Libertadores da giocare contro il Santos.

Quindi Iago dell’Asburgo, con cui all’agente Robalinho sono già giunti apprezzamenti. Il calciatore gioca in Germania dal 2019.

Altro nome è quello di Nuno Mendes, talento dello Sporting Lisbona. C’è da battere anche la concorrenza del Napoli. Un ultimo nome, ma non meno importante è quello di Jordan Amavì, classe 1994, che fa parte dell’ Olympique Marsiglia.

I rossoneri sono in pole position per rendere questa stagione davvero quella della svolta. Gli ingredienti ci sono tutti. Pioli è una guida affidabile e ricca di saggezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

