Jannik Sinner batte Shelton e vola in semifinale agli Australian Open

Jannik Sinner batte Ben Shelton in 3 set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 e vola in semifinale dove troverà Novak Djokovic.

Jannik Sinner continua a confermare agli Australian Open una delle sue qualità più letali: non concede agli avversari il tempo di sentirsi a proprio agio. Chi lo affronta viene costantemente spinto fuori posizione, costretto a muoversi senza sosta e a tentare colpi forzati solo per restare nello scambio. Un logoramento continuo, fisico e mentale, che alla lunga fa la differenza.

È esattamente ciò che è accaduto anche oggi nel match contro Ben Shelton dove Sinner mette in campo risposte profonde e precise e poi aumenta progressivamente peso e volume dei colpi, fino a far calare il rendimento di Ben Shelton.

Jannik Sinner batte Ben Shelton per la 9° volta consecutiva in carriera senza lasciargli nemmeno un Set.

Sinner completa l’opera e vola in semifinale agli Australian Open

Non accadeva dal 2013 che le prime quattro teste di serie maschili raggiungessero tutte le semifinali degli Australian Open. L’ultima volta in un torneo del Grande Slam era successo al Roland-Garros nel 2019, dato che certifica il livello altissimo della fase finale del torneo.

In questo scenario d’élite, Jannik Sinner continua a dettare legge. Il game decisivo si apre con un dritto potentissimo che vale il 15-0, poi il servizio lo porta rapidamente sul 30. Poco dopo, la combinazione servizio, dritto e chiusura a rete gli consegna tre match point, simbolo di una superiorità ormai evidente.

Per Ben Shelton è un epilogo durissimo. Lo statunitense ha spinto al massimo, ha alzato il livello delle proprie ambizioni e ha lottato su ogni punto, ma senza riuscire davvero a scalfire il dominio dell’italiano. Riesce a muovere il punteggio fino al 15, poi Sinner prende completamente il controllo dello scambio successivo e chiude il match senza esitazioni.

Semifinale Sinner-Djokovic:

Ora l’azzurro guarda avanti. In semifinale lo attende Novak Djokovic, in una sfida di altissimo profilo in programma venerdì. Per Sinner è un altro passo verso la storia, sempre più vicino alla possibilità di conquistare il terzo titolo consecutivo in un grande appuntamento, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.

La semifinale degli Australian Open 2026 mette di fronte Jannik Sinner e Novak Djokovic, dando vita a uno scontro generazionale che ormai è diventato una costante nei grandi appuntamenti del tennis mondiale. Due campioni, due epoche a confronto, un solo obiettivo: riscrivere la storia dello Slam australiano.

A Melbourne, Djokovic continua ad aggiornare numeri già leggendari. Il serbo ha superato quota 100 vittorie nel tabellone principale e ha già sollevato il trofeo in dieci occasioni, un primato che rende il suo rapporto con l’Australian Open unico nel panorama del tennis.

Dall’altra parte c’è un Sinner sempre più padrone del torneo. L’azzurro ha vinto le edizioni 2024 e 2025 e nel 2026 ha allungato la propria striscia vincente a 19 successi consecutivi a Melbourne. Nei quarti di finale ha liquidato Ben Shelton con un netto 6-3; 6-4; 6-4, confermando uno stato di forma impressionante.

Il percorso di Djokovic verso la semifinale è stato invece più accidentato. Nei quarti, il serbo si è trovato sotto di due set contro Lorenzo Musetti, riuscendo a passare il turno solo a seguito del ritiro dell’italiano per un problema fisico. Una qualificazione sofferta, che però non riduce il peso specifico del campione serbo nei grandi match.

Ora Djokovic mette in gioco la sua corsa al titolo Slam numero 25, mentre Sinner vede sempre più vicino un altro traguardo storico: la terza finale consecutiva sul cemento della Rod Laver Arena, palcoscenico che negli ultimi anni lo ha consacrato definitivamente.

La semifinale del 2026 sarà anche un remake del 2024, quando proprio a Melbourne Sinner affrontò Djokovic in semifinale e lo superò in quattro set, aprendo la strada al suo primo titolo Slam. Due anni dopo, la rivalità si rinnova, con in palio non solo una finale, ma un altro capitolo di una sfida destinata a segnare un’epoca.

Dall’altra parte del tabellone Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev nell’altra semifinale che si preannuncia combattuta e avvincente.

Jannik Sinner – Novak Djokovic, i precedenti:

Sinner e Djokovic si trovano di fronte per l’11° volta,la 5° in un Torneo dello Slam.

Si trovarono in semifinale due anni fa agli Australian Open e Sinner vinse in 4 set.

Nel 2025 si sono trovati di fronte in due semifinali del Grande Slam e Sinner ha vinto in 3 set entrambi i match sia al Roland Garros che Wimbledon.

2021 – Montecarlo, R32: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-2)

2022 – Wimbledon, QF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-2 (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2)

2023 – Wimbledon, SF: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-4, 7-6 4 )

) 2023 – ATP Finals, RR: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (7-5, 6-7 5 , 7-6 2 )

, 7-6 ) 2023 – ATP Finals, F: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-3)

2023 – Coppa Davis, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-1 (6-2, 2-6, 7-5)

2024 – Australian Open, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-1 (6-1, 6-2, 6-7 6 , 6-3)

, 6-3) 2024 – Shanghai, F: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 2-0 (7-6 4 , 6-3)

, 6-3) 2025 – Roland Garros, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-4, 7-5, 7-6 3 )

) 2025 – Wimbledon, SF: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)

