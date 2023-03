Italia Under 21, out Coppola e Cambiaso: Nicolato convoca Zanoli, Carboni e Sorrentino

Italia Under 21: Il Ct Paolo Nicolato perde Coppola e Cambiaso, mentre arriva la chiamata azzurrina per Zanoli, Carboni e Sorrentino.

A poco meno di tre giorni dalla prima amichevole contro la Serbia in programma allo stadio Backla Topola venerdì 24 marzo, il Commissario Tecnico, Paolo Nicolato, dovrà fare a meno di Cambiaso e Coppola. Il terzino del Bologna era uscito malconcio dalla gara contro la Salernitana e, dunque, non sarà a disposizione per il doppio confronto amichevole. Forfait anche per Coppola.

Al loro posto Nicolato ha deciso di portare in azzurro Zanoli, Carboni e Sorrentino che completeranno, dunque, la lista dei convocati ufficiali che prenderanno parte al doppio confronto amichevole contro Serbia e Ucraina.

Il commissario tecnico degli azzurrini ha rilasciato un’intervista dove si è espresso sulla preparazione della rosa azzurrina in vista del prossimo Europeo di categoria “In queste due partite amichevoli avrei voluto provare la squadra al completo, invece abbiamo dovuto fare i conti con diverse problematiche, così come era successo negli stage di settembre e novembre. Fin qui non siamo ancora mai riusciti a mettere in campo la squadra che volevamo provare in vista del prossimo Europeo. Restiamo comunque ottimisti faremo la squadra all’ultimo minuto così come nel mondiale Under 20 del 2019, dove riuscimmo ad arrivare in semifinale. Da queste situazioni molto spesso nascono delle opportunità per altri giocatori di potersi inserire nella lista dei 23 convocati ed è questo che loro devono sfruttare. Restano comunque tutti ragazzi molto interessanti, speriamo che qualcuno di loro ci sorprenda.”