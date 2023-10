Italia Under 21: i convocati di Nunziata per la Norvegia

Il c.t dell’Italia Under 21 Carmine Nunziata ha diramato le convocazioni per il match del 17 ottobre contro la Norvegia valido per le qualificazioni dell’Europeo di categoria del 2025.

L‘Italia Under 21 ritorna in campo per le qualificazioni dell’Europeo che si svolgerà nell’estate 2025 in Slovacchia. Una manifestazione in cui parteciperanno le nove vincitrici dei gruppi e le tre migliori seconde qualificate dopo gli spareggi del novembre 2024.

Fin qui il cammino dell‘Italia Under 21 del nuovo tecnico azzurro Carmine Nunziata è stato di un pareggio all’esordio per 0-0 contro la Lettonia e una vittoria per 2-0 sul campo della Turchia grazie alle reti di Miretti e Nasti.

Contro la capolista Norvegia, reduce da 2 vittorie per 7-0 contro la Lettonia e San Marino il tecnico dell’Italia Under 21 Nunziata ha convocato 26 giocatori con 3 novità. Prima prova in maglia azzurra per il portiere Filippo Rinaldi (Olbia), per il centrocampista Alessandro Bianco (Reggiana) e per l’attaccante Luca Koleosho (Burnley).

Italia Under 21- Norvegia Under 21, martedì 17 ottobre alle ore 17:45 stadio Druso di Bolzano

Carmine Nunziata per la sfida di martedì 17 ottobre delle ore 17:45 contro la Norvegia che si svolgerà allo stadio Druso di Bolzano ha convocato 26 giocatori, tra cui alcuni ragazzi provenienti dalla Serie C

🇮🇹 #Under21 | C'è anche un po' di #SerieCNOW nelle convocazioni di Carmine Nunziata per la sfida contro la Norvegia:



🧤 Filippo Rinaldi (@olbiacalcio)

🧤 Gioele Zacchi (Giana Erminio)

⚡️ Riccardo Turicchia (@JuventusNextGen)



🍀 In bocca al lupo, ragazzi! 💪 pic.twitter.com/Uj8VH7V5lf October 7, 2023

I precedenti a livello di Under 21 tra Italia e Norvegia sono 9 di cui l’ultimo è stato a giugno a Cluj in nella fase finale dell’Europeo di categoria, con il successo norvegese per 1-0 che ha sancito l’eliminazione dell’Italia dalla competizione. Il bilancio complessivo è di quattro vittorie italiane, tre pareggi e due successi vichinghi.

Per la città di Bolzano e il piccolo stadio Druso (6000 spettatori) invece sarà il debutto assoluto per una sfida azzurra di Under 21.

🎟️ Da giovedì 12 ottobre in vendita i biglietti per #ItaliaNorvegia di martedì 17 alle ore 17.45

⚽️ Qualificazioni Europeo 2025

📍#Bolzano, stadio “Druso”#Under21 🇮🇹 #Azzurrini #VivoAzzurrohttps://t.co/WMKQ0z5vCs — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 6, 2023

Elenco completo dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).