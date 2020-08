Italia Under 21. i convocati del CT Nicolato per Slovenia e Svezia

L’Italia Under 21 si appresta ad iniziare il proprio cammino di qualificazione ai prossimi Europei di categoria in programma in Ungheria e Slovenia il prossimo anno. La Nazionale di Nicolato torna in campo dopo l’emergenza sanitaria e lo fa con un’amichevole proprio contro gli sloveni, “antipasto” della prima gara del girone di qualificazione contro la Svezia. Sono 31 i giocatori convocati dal CT in vista dell’amichevole di giovedì 3 settembre. Un gruppo di calciatori bello nutrito, che permetterà al coach di fare le sue attente valutazioni in vista di impegni più probanti. Tra i volti nuovi, quello del terzino del Pordenone Alessandro Vogliacco, i giovani centrocampisti Melegoni (prodotto del vivaio Atalanta), Pobega (giovanili del Milan) e due attaccanti rivelazione della nostra Serie A come Giacomo Raspadori e Sebastiano Esposito.

Italia Under 21: l’elenco completo dei convocati per le sfide a Slovenia e Svezia

PORTIERI

Marco Carnesecchi (Trapani)

Mattia Del Favero (Juventus)

Alessandro Plizzari (Reggina)

DIFENSORI

Claud Adjapong (Verona)

Davide Bettella (Pescara)

Nicolò Casale (Venezia)

Giuseppe Cuomo (Crotone)

Enrico Delprato (Livorno)

Matteo Gabbia (Milan)

Luca Ranieri (Ascoli)

Marco Sala (Virtus Entella)

Alessandro Tripaldelli (Sassuolo)

marco Varnier (Pisa)

Alessandro Vogliacco (Pordenone)

CENTROCAMPISTI

Marco Carraro (Perugia)

Andrea Colpani (Monza)

Salvatore Esposito (Chievo)

Davide Frattesi (Empoli)

Giulio Maggiore (Spezia)

Youssef Maleh (Venezia)

Filippo Melegoni (Pescara)

Tommaso Pobega (Pordenone)

Samuele Ricci (Empoli)

Nicolò Zanellato (Crotone)

ATTACCANTI

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Sebastiano Esposito (Inter)

Anndrea Pinamonti (Genoa)

Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Eddie Salcedo (Verona)

Gianluca Scamacca (Ascoli)

Riccardo Sottil (Fiorentina)

