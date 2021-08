Italia Under 21, convocati per Lussemburgo e Montenegro: Nicolato chiama 10 nuovi talenti

L’Italia Under 21 affronterà il Lussemburgo venerdì 3 settembre e il Montenegro martedì 7 settembre per gli impegni del Gruppo F di qualificazione agli Europei Under 21 in Georgia e Romania del 2023. Tante novità per Nicolato, che chiama per la prima volta Carboni del Cagliari, Gallo del Lecce, Papetti del Brescia, Brescianini del Monza, Da Riva della Spal, Fagioli e Ranocchia della Juventus, Cancellieri dell’Hellas Verona, Piccoli dell’Atalanta e Yeboah dello Sturm Graz.

Saranno due sfide assolutamente fondamentali per l’Italia Under 21, che dovrà iniziare nel miglior modo possibile il nuovo biennio.

Infatti, la nazionale del ct Paolo Nicolato dovrà affrontare il Lussemburgo venerdì 3 settembre allo Stadio Carlo Castellani di Empoli e il Montenegro martedì 7 settembre, entrambe le partite alle ore 17:30, allo Stadio Romeo Menti di Vicenza per le prime due giornate del Gruppo F della fase a gironi di qualificazione ai prossimi Europei Under 21, in programma nell’estate del 2023 in Georgia e Romania.

Tante novità per gli azzurrini, che vedranno per la prima volta nella propria rosa i difensori Carboni del Cagliari, Gallo del Lecce e Papetti del Brescia, i centrocampisti Brescianini del Monza, Da Riva della Spal, Fagioli e Ranocchia della Juventus, e gli attaccanti Cancellieri dell’Hellas Verona, Piccoli dell’Atalanta e Yeboah dello Sturm Graz.

Ecco la lista dei convocati di Nicolato per Lussemburgo e Montenegro:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Milan), Alessandro Russo (Alessandria);

Difensori: Raoul Bellanova (Girondins de Bordeaux), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Atalanta), Caleb Okoli (Cremonese), Andrea Papetti (Brescia), Lorenzo Pirola (Monza), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Monza), Jacopo Da Riva (Spal), Nicolò Fagioli (Juventus), Filippo Ranocchia (Juventus), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea 1893), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna), Kelvin Yeboah (Sportklub Sturm Graz).

Migliori Bookmakers AAMS