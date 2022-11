Italia Under 21, convocati Germania: il ct Nicolato chiama Casadei, Tongya e Volpato

Italia Under 21 i 25 convocati del CT Paolo Nicolato per l’amichevole in programma contro la Germania

I convocati dell’Italia Under 21 del CT Paolo Nicolato

Il commissario tecnico dell’Under 21 italiana, Paolo Nicolato, ha diramato la lista dei 25 convocati che prenderanno parte all’amichevole che gli azzurrini dovranno disputare contro la Germania. Prima chiamata per Christian Volpato. Il centrocampista della Roma proprio nei giorni scorsi aveva scelto la maglia azzurra, declinando la convocazione arrivatagli dall’Australia. Al primo giro di chiamata anche Cesare Casadei, centrocampista ex Inter, che nell’estate scorsa si è trasferito al Chelsea, e Franco Tongya alla destra del Odense, squadra militante in superligaen danese.



Dopo le ultime due amichevoli giocate a settembre contro Inghilterra e Giappone, gli azzurrini preparano un altro test contro i tedeschi che servirà sicuramente al mister per delineare meglio chi di questo gruppo potrebbe essere già parte integrante dell’Europeo 2023, che si disputerà tra Romania e Georgia nel periodo compreso tra il 2 giugno e il 2 luglio 2023.

La lista dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Nizza)

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (Spal), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Franco Tongya (Odense)

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma)