Italia Under 21, convocati Bosnia e Svezia: Nicolato chiama Pizzignacco e Canestrelli

L’Italia Under 21 affronterà la Bosnia-Erzegovina venerdì 8 ottobre e la Svezia martedì 12 ottobre per gli impegni del Gruppo F di qualificazione agli Europei Under 21 in Georgia e Romania del 2023. Tante novità per Nicolato, che chiama per la prima volta Pizzignacco del Vicenza e Canestrelli del Crotone

Sosta di ottobre e impegni importanti per l’Italia Under 21, che dovrà disputare due gare fondamentali in vista del prossimo Euro 2023, in programma in Georgia e Romania.

Si parte venerdì 8 ottobre a Zenica, dove gli azzurrini sfideranno la Bosnia-Erzegovina, mentre martedì 12 a Monza ci sarà l’altro incrocio valevole per la fase di qualificazione del Gruppo F degli Europei Under 21.

Due grandi novità per il ct Paolo Nicolato, che convoca per la prima volta Samuel Pizzignacco del Vicenza, a completamento del reparto con Alessandro Russo dell’Alessandria e Stefano Turati della Reggina, e Simone Canestrelli del Crotone.

Il giovane difensore calabrese dovrà giocarsela con i vari Raoul Bellanova e Andrea Carboni del Cagliari, Riccardo Calafiori della Roma, Andrea Cambiaso del Genoa, Gabriele Ferrarini del Perugia, Matteo Lovato dell’Atalanta, Kaleb Okoli della Cremonese, Lorenzo Pirola del Monza e Iyenoma Udogie dell’Udinese.

A centrocampo, invece, ci saranno ancora una volta Sandro Tonali del Milan, Nicolò Rovella, Marco Brescianini, Nicolò Fagioli, Filippo Ranocchia, Salvatore Esposito della Spal e Samuele Ricci dell’Empoli.

Infine, in attacco spazio ai bomber della cadetteria con Lorenzo Colombo e Lorenzo Lucca del Pisa, oltre ai confermatissimi Matteo Cancellieri dell’Hellas Verona, Sebastiano Esposito del Basilea, Samuele Mulattieri, Roberto Piccoli e Emanuel Vignato del Bologna.

Ecco la lista dei convocati di Nicolato per Bosnia-Erzegovina e Svezia:

Portieri: Semuel Pizzignacco (Vicenza), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Kaleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Monza), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna).

