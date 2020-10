Italia Under 21, altri due calciatori positivi al Covid: Gabbia del Milan e Plizzari della Reggina

Brutte notizie per l’Italia under 21 di Paolo Nocolato. Impegnata oggi pomeriggio contro l’Islanda, in una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale per la qualificazione ai prossimi Europei, la squadra azzurra deve intanto fare I conti con altri tre casi di positività al Covid-19.

Nello specifico, si tratta di due calciatori e un membro dello staff, di cui uno asintomatico. Ora, informa la FIGC attraverso un comunicato ufficiale, lo staff medico terrà in costante controllo I soggetti interessati, mentre la Federazione prenderà contatto con le autorità locali per decidere il da farsi.

Questo il comunicato ufficiale della Federazione:

“Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Italiana Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19, dopo il tampone effettuato ieri (giovedì, ndr) all’arrivo in aeroporto i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata di ieri.

Dei tre, un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato dallo staff medico della Nazionale. Gli altri due positivi, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo tampone per una ulteriore verifica della positività. Tutta la delegazione arrivata ieri in Islanda era risultata negativa ai tre tamponi effettuati in Italia dall’inizio del raduno”. La FIGC ha fatto inoltre sapere di:

“Essersi attivata tempestivamente per valutare, con la UEFA e le autorità sanitarie locali, tutte le misure da adottare. Ulteriori informazioni saranno comunicate nelle prossime ore”.

Italia under 21: nuovi casi dI positivitá al Covid dopo la Svezia.

Una situazione analoga la nostra Under 21 l’aveva già vissuta alla vigilia della sfida contro la Svezia. In quella circostanza l’unico positivo fu rimandato a casa, mentre il resto dei calciatori fu posto in isolamento, consumando anche I pasti da soli, e sottoposto a tamponi fino a poche ore prima del match.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS