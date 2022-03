Italia-Macedonia, le dichiarazioni pre-partita di Mancini: “I ragazzi sanno quel che devono fare”.

Il commissario tecnico degli azzurri ha parlato in conferenza stampa in vista del match valevole per i playoff dei Mondiali.

Se deve essere battaglia, che lo sia.

La Nazionale di Roberto Mancini sta affrontando le ultime ore che li separano dalla sfida contro la Macedonia, valevole per il primo turno dei playoff dei Mondiali di Qatar 2022.

Il commissario tecnico mantiene, in conferenza stampa, altissima la guardia parlando sia delle qualità dei suoi ragazzi, sia dei pericoli che possono essere affrontati in un match così delicato.

Mancini ammette che il tempo avuto a disposizione per visionare i ragazzi non è stato tanto e avrebbe sperato in un po’ di tempo in più per preparare al meglio questa partita soprattutto perché i suoi ragazzi arrivano dalle fatiche con i club, quindi con una condizione anche da recuperare.

Nonostante ciò, Mancini è conscio del fatto che può fidarsi dei suoi uomini e avverte che malgrado il poco tempo, i suoi ragazzi sanno cosa devono fare. L’Europeo ha confermato che il gruppo è coeso e tutti si conoscono bene, anche dal punto di vista tecnico.

Non c’è alcun legame, secondo Mancini, con lo sfortunato epilogo del 2017 e in questo momento l’unica cosa da fare è restare concentrati su ciò che sanno fare meglio, ovvero giocare a calcio e difendere i colori della Nazione.

La squadra non ha “disimparato” a giocare, anzi, secondo Mancini non è cambiato nulla dal punto di vista del gioco e l’energia che Palermo sta dando in questi giorni e che darà allo Stadio sarà fondamentale.

Bisogna aggiungere, secondo il Mancio, anche un dettaglio importante: ovvero la concentrazione che deve essere al massimo.

Nonostante l’Italia abbia un tasso tecnico, sulla carta, maggiore, stiamo comunque parlando di una gara da dentro o fuori da giocare contro una selezione, la Macedonia, che non ha nulla da perdere.

L’entusiasmo e la voglia di fare una grande impresa da parte degli avversari saranno i primi campanelli d’allarme da tenere in considerazione.

Bisogna avere rispetto della Macedonia, ma anche delle proprie doti tattiche. Si partirà dallo 0-0 ma è ovvio che la Nazionale Campione d’Europa in carica non può (e non deve) avere paura di nessuno.