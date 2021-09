Italia-Lituania dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 8-9-2021

Diretta tv e streaming Italia-Lituania, qualificazioni Mondiali. Dove vedere la partita e probabili formazioni.

Prosegue la marcia di avvicinamento ai Mondiali in Qatar del 2022 per l’Italia guidata da Roberto Mancini. Avversario degli “azzurri”, nella sesta giornata del gruppo C, è la Lituania, fanalino di coda con 0 punti. Mai occasione poteva essere più ghiotta per interrompere la striscia di pareggi che ha rallentato la squadra di Mancini.

Lo 0-0 contro la Svizzera ha seguito l’1-1 contro la Bulgaria, e ora proprio gli elvetici, che hanno 4 punti in meno, possono superarci ai vertici del raggruppamento, complicando la nostra corsa alla prossima manifestazione iridata. La gara di andata si è chiusa sul 2-0 per gli azzurri, gol di Sensi ed Immobile (su rigore).

Italia-Lituania: le ultime sulle formazioni

Mancini, che ha rimandato ai rispettivi club Verratti e Pellegrini, apparsi non al meglio, potrebbe variare la formazione. In campo, dall’inizio, dovrebbero vedersi tanti volti nuovi. A cominciare da Raspadori, che potrebbe prendere il posto di Immobile in attacco. Chance da titolari anche per Pessina e Cristante a centrocampo, mentre Zaniolo potrebbe partire nel tridente titolare con Chiesa. Possibili gli inserimenti di Bastoni e Calabria nel quartetto di difesa.

La Lituania si schiera invece con un 4-2-3-1: Setkus in porta; Lasickas, Satkus, Utkus e Baravykas in difesa, con Megelaitis e Simkus a protezione; in attacco, dietro a Dubickas, dovrebbero giocare Novikovas, Cernych e Kazlauskas.

Italia-Lituania: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Cristante, Locatelli; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Ct. Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. Ct. Ivanauskas.

Diretta tv-streaming Italia-Lituania

• Partita: Italia-Lituania

• Stadio “Mapei” (Reggio Emilia)

• Data: Martedì 7 settembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: Rai 1

• Streaming: RaiPlay

La partita Italia-Lituania, in diretta dal “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, domani alle 20:45, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1. Lo streaming sarà invece affidato alla piattaforma Rai Play, accessibile mediante registrazione.

