Italia-Inghilterra 4-3 dcr: azzurri sul tetto d’Europa. Donnarumma provvidenziale, Chiesa inarrestabile. Un vero trionfo

L’Italia è campione d’Europa. Gli azzurri hanno battuto Roberto Mancini ai calci di rigore contro l’Inghilterra a Wembley. Decisivi i rigori sbagliati da Rashford, Sancho e Saka. L’Italia vince il titolo che mancava dal 1968. Si tratta del secondo europeo della storia della Nazionale.

Wembley si tinge col tricolore. L’Italia è campione d’Europa in casa dei propri avversari. L’Inghilterra, però, era partita già col favore dei pronostici. In casa, davanti al suo pubblico, non poteva di certo sbagliare. Ed infatti dopo due minuti di gioco Show trova immediatamente il gol del vantaggio. Una vera e propria doccia fredda per l’Italia la cui partita inizia subito in salita.

Una vera e propria sofferenza che continuerà anche nel secondo tempo. Nella ripresa, però, un gol di Bonucci ristabilisce la parità e fa continuare il sogno azzurro. Si va ai supplementari e l’Italia sembra più aggressiva ma ciò non basta. L’1-1 rimane inchiodato e si va ai rigori. Degli italiani segnano tutti tranne Belotti e Jorginho. Per l’Inghilterra tre errori di fila che consegnano il trofeo all’Italia.

Pagelle Italia

Migliori

Donnarumma 8

Ancora una volta il portierone azzurro viene messo tra i migliori. Sul gol di Shaw poteva fare ben poco. Riesce a parare un colpo di testa di Stones. Nei rigori, ancora una volta come contro la Spagna, è decisivo. Gran parte del merito per la vittoria è suo. I suoi guantoni hanno portato l’Italia alla vittoria dell’Europeo.

Chiesa 7

Un Europeo incredibile per il giocatore della Juventus. Partono tutte da lui le palle più pericolose contro un’Inghilterra che pressava davvero alta. Pickford gli nega la parata nel secondo tempo ma l’attaccante sembra avere le pile cariche. Un infortunio alla caviglia, però, lo costringe ad uscire. Indimenticabile il suo contributo in questa competizione.

Peggiori

Di Lorenzo 5,5

Il laterale del Napoli non ha giocato la sua migliore partita. Grossa responsabilità sul gol del vantaggio dell’Inghilterra poiché si perde completamente Shaw. Contro il terzino inglese va letteralmente in difficoltà. La sua prestazione non è lontanamente paragonabile a quella delle altre partite.

Barella 5,5

Anche il centrocampista dell’Inter era irriconoscibile rispetto al solito. Sembra non trovare la sua posizione in campo e non mostra tutta la sua dinamicità. L’impegno non gli è di certo mancato ma è meno brillante del solito. Si becca anche un cartellino giallo e per questo che Mancini è costretto a cambiarlo.

Pagelle Inghilterra

Migliori

Shaw 7

Partita da manuale per il giocatore. Gli basta toccare per la prima volta il pallone e si trasforma subito in magia. Favorito da Di Lorenzo che non lo marca, il difensore dello United apre le marcature. Una conclusione al volo che punisce Donnarumma. Partita di sacrificio anche per lui.

Kane 7,5

Il cuore pulsante dell’Inghilterra è proprio lui. L’attaccante del Tottenham ha praticamente giocato in ogni parte del campo. Il suo impegno resta lodevole. Si sacrifica anche in fase di disimpegno e aiuta i propri compagni. Sul dischetto è un cecchino infallibile. Per lui qualunque club vorrebbe fare pazzie.

