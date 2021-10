Italia, infortunio Verratti col PSG: out un mese, salta la Svizzera

Problema muscolare per Marco Verratti. Il giocatore del PSG e della nazionale italiana ha accusato un dolore alla gamba sinistra. L’ex Pescara salterà la sfida importante per la qualificazione ai Mondiali del 2022 tra Italia e Svizzera in programma il prossimo 12 novembre.

Roberto Mancini dovrà fare a meno di un altro suo giocatore importante. Marco Verratti, infatti, resterà ai box per circa un mese. Il giocatore del PSG ha rimediato una botta nella scorsa gara, pareggiata contro il Marsiglia. Il centrocampista azzurro è uscito dolorante dal campo. In seguito agli esami effettuati, si è evinto che il giocatore ha riportato una profonda lesione dei muscoli obliqui.

L’ex giocatore del Pescara, dunque, sarà ai box per circa quattro settimane. Salterà le prossime gare con il PSG, tra cui il prossimo incontro di Champions League contro il Lipsia. Cercherà di accelerare i tempi, invece, per il big match contro il Manchester City. Questo è anche un problema per il CT della Nazionale.

Verratti out, problema per Mancini

L’infortunio cade proprio in uno dei momenti più cruciali della Nazionale. Infatti, il prossimo 12 novembre all’Italia spetta la sfida delicatissima contro la Svizzera e, successivamente, quella del 15 novembre contro l’Irlanda del Nord. Contro gli elvetici, è una sfida per poter strappare il pass per il prossimo Mondiale del 2022 che si giocherà a Qatar.

L’Italia non vuole rivivere l’incubo del 2018 quando perse i playoff contro la Svezia. Dai neocampioni dell’Europa, dunque, Mancini si aspetta il massimo, anche senza un giocatore fondamentale come Verratti.

