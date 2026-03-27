Italia in finale: Gattuso ammette “È stata dura”

Gattuso - Stadiosport.it

La vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord non è stata una formalità, ma un passaggio complesso e carico di tensione. Il 2-0 ottenuto a Bergamo consente alla Nazionale di avanzare, ma lascia anche indicazioni chiare sulle difficoltà incontrate.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso non ha nascosto le complicazioni della gara, sottolineando come la squadra abbia dovuto lavorare più del previsto per trovare il risultato. La gara è rimasta bloccata a lungo, con l’Italia incapace di trovare spazi contro un’avversaria organizzata. Solo nella fase finale è arrivato il vantaggio firmato da Sandro Tonali, decisivo con una conclusione dalla distanza.

Il raddoppio è arrivato poco dopo grazie a Moise Kean, che ha chiuso definitivamente la partita sfruttando un’azione sviluppata proprio da Tonali. Due episodi che hanno sbloccato una sfida fino a quel momento equilibrata. Gattuso ha evidenziato come la squadra abbia faticato soprattutto nella costruzione del gioco, con movimenti non sempre coerenti con quanto preparato. La circolazione del pallone è risultata lenta nella prima parte di gara, rendendo difficile trovare soluzioni offensive.

Nel primo tempo l’Italia ha mostrato difficoltà nel gestire il possesso e nel mantenere le distanze tra i reparti. Alcuni giocatori, tra cui Locatelli, sono stati costretti ad abbassarsi troppo, limitando la capacità di sviluppare azioni fluide.

La svolta è arrivata nella ripresa, quando il ritmo è aumentato e la squadra ha iniziato a muovere il pallone con maggiore velocità. Questo cambio di passo ha permesso di creare le occasioni decisive e di portare a casa il risultato.

Gattuso ha riconosciuto i limiti mostrati, ma ha anche sottolineato la capacità del gruppo di reagire e ottenere una vittoria tutt’altro che scontata. Il successo contro l’Irlanda del Nord rappresenta solo il primo passo. L’Italia dovrà ora affrontare la finale playoff per conquistare l’accesso al Mondiale. L’avversaria sarà una tra Galles e Bosnia-Erzegovina, con la sfida decisiva in programma a Cardiff. Si tratta di un appuntamento cruciale, dove non ci sarà margine di errore.

Gattuso ha evidenziato come la tensione sarà elevata per entrambe le squadre, sottolineando la necessità di recuperare energie fisiche e mentali in vista della prossima gara. Un aspetto positivo della serata è stato il sostegno del pubblico di Bergamo. Nonostante la difficoltà del match, la squadra ha ricevuto applausi anche nei momenti più complicati.

Gattuso ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto, sottolineando l’importanza dell’ambiente nel sostenere la squadra in una fase così delicata. Il clima positivo rappresenta un elemento fondamentale in vista della finale. L’Italia arriva ora all’ultimo atto dei playoff con una vittoria importante, ma con la consapevolezza che servirà una prestazione più solida per raggiungere l’obiettivo.