Italia, i convocati per Inghilterra e Ungheria: Mancini chiama Provedel, Mazzocchi e Vicario

Italia, Mancini dirama la lista dei convocati per le sfide di Nations League ad Inghilterra ed Ungheria: esordi per Mazzocchi, Provedel e Vicario. C’è Gatti; torna Grifo.

Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini: il 23 e il 26 settembre gli “Azzurri” scendono in campo per le sfide decisive del Girone C della Nations League. Dopo quattro gare giocate, con cinque punti totalizzati, l’Italia si trova ancora in piena corsa per la qualificazione alle semifinali.

Per farlo, sarà necessario battere Inghilterra ed Ungheria, auspicando al contempo che la Germania non faccia l’en plein nelle proprie due partite. L’ultima gara disputata nella competizione, coincide del resto con un sonoro 5-2 incassato dai tedeschi di Flick. Una prestazione che mise in luce l’imbarazzante divario tra gli attuali campioni d’Europa e una delle formazioni più forti del mondo, tra le principali candidate al titolo iridato in Qatar.

C’è margine per riscattarsi, ma non si potrà più sbagliare. Il CT Mancini, oggi, ha diramato la lista dei convocati per le prossime partite. Tra le novità, figurano Provedel e Vicario, protagonisti di un ottimo inizio stagione alla Lazio e all’Empoli, così come Mazzocchi, che ha conquistato un posto da titolare fisso nella Salernitana di Nicola.

Presenti anche i giovani Tonali e Pobega del Milan, così come Federico Gatti della Juventus, che ha già avuto modo di esordire in azzurro contro l’Inghilterra, lo scorso 11 giugno. Convocato anche Alessio Zerbin, del Napoli, già sceso in campo nel 2-1 inflitto all’Ungheria pochi giorni prima.

La lista dei convocati del CT Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).