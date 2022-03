Italia: i convocati di Mancini per la Turchia

Cambio in corsa tra i convocati per il match con la Turchia. Sono 24 gli uomini che presenzieranno all’amichevole.

La partita che nessuno avrebbe voluto vedere o giocare.

L’Italia è chiamata alla sfida amichevole dedicata alle squadre sconfitte nella semifinale dei playoff per andare ai Mondiali e giocherà, fuori casa, il match contro la Turchia.

Sembra una beffa del destino che proprio la squadra che diede il via alla marcia trionfale di Euro2020, sarà anche il nostro avversario conclusivo di un fallimento che brucerà ancora per tanto tempo nei cuori degli appassionati.

Nonostante ciò, “the show must go on” e la sfida con la Turchia può essere il momento e il modo migliore per testare giovani o nuove alternative.

Inizialmente, dovevano essere 26 i convocati per il match, ma le ultime defezioni di Florenzi e Politano, tornati rispettivamente al Milan e al Napoli, hanno ridotto la rosa a 24 uomini.

Mancheranno anche Immobile, Insigne, Luiz Felipe, Berardi, Veratti e Jorginho per dare spazio a coloro che non hanno avuto possibilità di giocare con la Macedonia.

Probabilmente, vedremo Scamacca, Raspadori e Zaniolo testare subito la propria sintonia in maglia azzurra, mentre sono presenti quasi tutti i calciatori del “blocco Juve” che non hanno giocato il primo match.

Nonostante ciò, solo Chiellini e De Sciglio potrebbero giocare titolari, con Bonucci e Locatelli in panchina.

I 24 convocati per l’amichevole con la Turchia

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).