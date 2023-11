Italia, convocati per Macedonia e Ucraina: ct Spalletti chiama Cambiaso e Colpani

Italia: Luciano Spalletti ho diramato la lista dei 29 convocati per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, tra i presenti Colpani e Cambiaso, out Immobile.

Le prossime due sfide valide per le qualificazioni ad EURO 2024, saranno di vitale importanza per la nazionale italiana, vista la delicatissima situazione di classifica nel Gruppo C, dove gli azzurri sono attualmente terzi in classifica. Davanti, infatti, conducono Inghilterra a 16 punti e Ucraina a 13 punti, mentre gli azzurri sono fermi a 10 punti con una partita in meno da recuperare contro la Macedonia.

Il match che sarà di fatto determinante nel decretare la sorte azzurra, sarà però la trasferta della BayArena di Leverkusen, dove gli uomini di Spalletti saranno chiamati ad imporsi sugli ucraini per scongiurare la clamorosa ipotesi di poter restare fuori dall’Europeo, da campione in carica.

Sono 29 le scelte fatte dal Commisario Tecnico della Nazionale per comporre il gruppo che cercherà di stappare un pass al prossimo Europeo. Figurano le prime chiamate di Colpani e di Cambiaso, il primo si sta dimostrando essere sempre più leader del Monza con già 5 gol fatti e 2 assist a taccuino, mentre il secondo sta guadagnando sempre più spazio in una Juventus attualmente seconda in classifica. Assente, invece, Ciro Immobile, che dopo essere stato eletto capitano della Nazionale fino al prossimo Europeo, è stato lasciato a casa da Ct, si presuppone a causa dei ripetuti infortuni, che nell’ultimo periodo hanno attanagliato l’attaccante della Lazio e che gli hanno impedito di avere continuità di condizione atletica.

Tutti i convocati di Spalletti:

Portieri: Donnarumma (PSG), Provedel (Lazio), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli)



Difensori: Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Buongiorno (Torino), Calabria (Milan), Cambiaso (Juventus), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Toloi (Atalanta)



Centrocampisti: Barella (Inter), Bonaventura (Fiorentina), Colpani (Monza), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Locatelli (Juventus)



Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Chiesa (Juventus), El Shaarawy, Kean (Juventus), Politano (Napoli), Raspadori (Napoli), Scamacca (Atalanta), Zaniolo (Aston Villa)