Italia, convocati per Bulgaria, Svizzera e Lituania: Mancini chiama Zaniolo e Scamacca

L’Italia affronterà la Bulgaria giovedì 2 settembre, la Svizzera domenica 5 settembre e la Lituania mercoledì 8 settembre per gli impegni del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Tante novità per Mancini, che chiama per la prima volta Scamacca del Sassuolo e ritrova Gollini del Tottenham, Biraghi della Fiorentina, Lazzari della Lazio, Mancini, Pellegrini e Zaniolo della Roma, Sensi dell’Inter e Kean dell’Everton

Prime uscite da campioni d’Europa per l’Italia del ct Roberto Mancini, impegnata nelle tre sfide del Gruppo C della fase a gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma nel 2022 in Qatar.

La prima sfida sarà quella contro la Bulgaria, in programma giovedì 2 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, seguita dalla sfida decisiva contro la Svizzera al Saint Jacobs Park di Basilea domenica 5 settembre e, per concludere, l’incrocio contro la Lituania al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, mercoledì 8 settembre.

Rosa confermata in toto, o quasi, per Mancini, che sceglie Gollini del Tottenham, a porta come quarto, visto l’infortunio di Cragno, mentre in difesa ritroverà Lazzari della Lazio, Biraghi della Fiorentina e Mancini della Roma.

E’ proprio un giocatore dei giallorossi a risultare il grande ritorno, nonché una piacevole speranza per il futuro: Zaniolo, dopo oltre un anno dall’infortunio, capitato tra l’altro proprio con la maglia della nazionale. E ci sono anche Pellegrini e Sensi dell’Inter, che hanno saltato gli Europei per infortunio.

In attacco, invece, la sorpresa è l’esordio di Scamacca del Sassuolo, mentre torna Kean dell’Everton, due prospetti in orbita calciomercato.

Ecco la lista dei convocati di Mancini per Bulgaria, Svizzera e Lituania:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

