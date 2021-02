Italia, clamoroso: Cannavaro in pole come nuovo ct dopo Mancini!

La FIGC si starebbe guardando intorno alla ricerca di un possibile sostituto di Mancini dopo i Mondiali del 2022 in Qatar.

Nei giorni scorsi Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha rivelato come gli piacerebbe, una volta terminato l’incarico alla guida dell’Italia dopo i Mondiali in Qatar, tornare ad allenare un club.

La vita da ct non garantisce quel lavoro quotidiano sul campo 7 giorni su 7. Ci sono poche partite da giocare durante la stagione e lo stesso Mancini ha ammesso la sua difficoltà a stare per diverso tempo a casa.

Fabio Cannavaro in pole per la panchina della Nazionale per il dopo-Mancini. — Profilo Twitter Tim Cahill AO

La vita in panchina di una squadra di club è un’altra cosa. Mancini, comunque, onorato di rappresentare la Nazionale Italiana in qualità di commissario tecnico, si è detto carico e pronto a preparare gli Europei 2021 e le altre competizioni internazionali, fino ai Mondiali in Qatar nel 2022.

Il suo contratto con la FIGC andrà in scadenza proprio alla fine dei Mondiali asiatici. Diversi nomi stanno emergendo per il dopo Mancini.

In pole-position, però, secondo quanto riportato da Sportmediaset, figura a sorpresa quello del campione del mondo 2006, Fabio Cannavaro. Il suo contratto con il club cinese del Guanghzou Evergrande , guarda caso, terminerà proprio nel 2022.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS