Inter – Udinese Diretta Live e Streaming 2° Giornata Serie A

Dove vedere Inter – Udinese in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Domenica 31 Agosto ore 20:45.

Dopo una partenza stellare nella prima giornata di Serie A, l’Inter prosegue la sua caccia allo scudetto questa domenica, quando ospiterà l’Udinese a San Siro.

La squadra di Cristian Chivu ha lasciato alle spalle il finale complicato della scorsa stagione travolgendo il Torino con una prestazione dominante con un netto 5 a 0.

Ora i nerazzurri restano a San Siro, pronti ad affrontare i friulani in un match che potrebbe confermare le loro ambizioni da vertice.

Lanciando un chiaro segnale di forza, l’Inter ha inaugurato la stagione di Serie A 2025-26 nel migliore dei modi, con il nuovo allenatore Cristian Chivu che ha vissuto un debutto da sogno.

I nerazzurri sono stati spietati nel travolgente 5-0 rifilato al Torino lunedì sera: dopo il gol iniziale di Alessandro Bastoni, Marcus Thuram ha realizzato una doppietta, intervallata dalla consueta firma del capitano Lautaro Martinez, prima che il nuovo arrivato Ange-Yoan Bonny chiudesse il pokerissimo.

Ex difensore e protagonista del Triplete 2010, Chivu è stato scelto a sorpresa per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi, dopo aver salvato il Parma lo scorso anno. Durante il recente Mondiale per Club, il tecnico rumeno ha potuto valutare a fondo la rosa, e sebbene le prestazioni negli Stati Uniti non siano state entusiasmanti, il ritorno in campionato con una vittoria netta sembra aver spazzato via le scorie psicologiche della passata stagione.

Con la prospettiva di ospitare a San Siro avversari prestigiosi come Arsenal e Liverpool nella fase a gironi allargata di Champions League, l’Inter guarda già con attenzione al prossimo Derby d’Italia contro la Juventus, in programma subito dopo la sosta per le nazionali. Prima, però, la squadra di Chivu dovrà concentrarsi sull’Udinese, cercando la settima vittoria consecutiva contro i friulani dopo le tre ottenute nella scorsa stagione.

Dopo la sconfitta per 2-0 in Coppa Italia lo scorso dicembre e il nuovo ko a San Siro tre mesi più tardi, l’Udinese arriva alla sfida contro l’Inter con numeri poco incoraggianti: i friulani hanno infatti perso le ultime otto trasferte contro i nerazzurri.

Per questo motivo, le aspettative non sono altissime in vista del match di domenica, quando la squadra di Kosta Runjaic proverà a sovvertire i pronostici e conquistare la prima vittoria stagionale in Serie A.

Il tecnico tedesco, alla sua seconda stagione sulla panchina bianconera, aveva chiuso il precampionato con tre successi consecutivi, a cui si è aggiunta la vittoria in Coppa Italia contro la Carrarese. Nella prima giornata di campionato, l’Udinese era riuscita a passare in vantaggio contro l’Hellas Verona grazie a un colpo di testa di Thomas Kristensen, ma il gol non è bastato per portare a casa i tre punti: il match è terminato 1-1.

Considerando anche il finale deludente della scorsa stagione, i bianconeri hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime dodici partite di Serie A: un dato che rende ancora più complicata la missione di strappare anche solo un punto a San Siro.

Guarda Inter – Udinese in Diretta su DAZN.

Dove vedere Inter – Udinese in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Inter – Udinese Data e ora Domenica 30 Agosto ore 20:45 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Inter – Udinese di Domenica 30 agosto alle 18:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Inter – Udinese su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Formazioni Ufficiali di Inter – Udinese:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Esposito. All. Chivu.

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo.

A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Kamara, Bravo, Buksa, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miler, Modesto. All. Runjaic.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Baccini – Colarossi

Pronostico Inter – Udinese:

Dopo il travolgente successo all’esordio, l’Inter punta a chiudere al meglio il mini-ciclo pre-sosta e dovrebbe riuscire a conquistare altri tre punti senza troppe difficoltà, anche se è lecito aspettarsi una prestazione meno esplosiva rispetto al pokerissimo rifilato al Torino.

L’Udinese di Kosta Runjaic, uno dei pochi tecnici confermati in Serie A durante l’estate, è una squadra ben organizzata tatticamente, ma sembra priva del peso offensivo necessario per impensierire seriamente i nerazzurri.

San Siro, inoltre, è un terreno storicamente ostico per i friulani, e tutto lascia presagire un’altra vittoria per la squadra di Cristian Chivu.

Ecco come sono andati gli ultimi confronti ufficiali tra Inter e Udinese:

Inter-Udinese 2-1

Inter-Udinese 2-0

Udinese-Inter 2-3

Udinese-Inter 1-2

Inter-Udinese 4-0

L’Interr ha vinto gli ultimi 5 scontri diretti giocati contro l’Udinese e difficilmente perderà punti stasera.

Il nostro pronostico di Inter – Udinese è 1 e Over 2.5.