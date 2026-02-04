Inter – Torino LIVE Diretta Tv e Streaming Coppa Italia

Dove vedere Inter – Torino in diretta Tv e Streaming Live, Quarti di Finale di Coppa Italia, Mercoledì 4 Febbraio alle ore 21:00.

L’Inter di Chivu è sempre più lanciata verso la conquista dello Scudetto ma non ha alcuna intenzione di fermarsi: mercoledì sera i nerazzurri tornano in campo a San Siro per inseguire anche il sogno della doppietta nazionale, affrontando il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

La sfida mette di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con momenti di forma molto diversi. In palio c’è l’accesso alle semifinali della competizione, dove la vincente troverà una tra Napoli e Como, pronte a contendersi l’altro posto nel penultimo atto del torneo.

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino si gioca oggi, 4 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. In via eccezionale, la partita non andrà in scena a San Siro ma all’U-Power Stadium di Monza, a causa dell’indisponibilità del Meazza impegnato nei preparativi per le Olimpiadi Milano-Cortina.

Il percorso delle due squadre nella competizione racconta storie molto diverse. Negli ottavi l’Inter ha travolto il Venezia con un netto 5-1, eliminando l’ultima formazione di Serie B rimasta in gara. Il Torino, invece, ha compiuto l’impresa all’Olimpico il 13 gennaio, eliminando la Roma grazie alla doppietta di Che Adams e al gol decisivo di Ilić nei minuti finali.

In Serie A i nerazzurri stanno vivendo una stagione di altissimo livello. La squadra di Simone Inzaghi è imbattuta da 11 giornate, con un bilancio di 10 vittorie e un pareggio contro il Napoli, numeri che hanno consentito all’Inter di salire a quota 55 punti e aumentare il margine su Milan e Napoli. In campo europeo, invece, il cammino è stato più complicato: il decimo posto nella fase campionato ha lasciato i nerazzurri appena fuori dalla qualificazione diretta, costringendoli a passare dai playoff.

Situazione opposta per il Torino, che arriva alla sfida con un morale meno brillante. Nelle ultime cinque gare di campionato è arrivato un solo successo, il 1-0 interno contro il Lecce, a fronte di quattro sconfitte contro Como, Roma, Atalanta e Udinese.

Formazioni Ufficiali di Inter – Torino:

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate, 16 Frattesi, Mkhitaryan, 17 Diouf, 43 Cocchi; 9 Thuram, 14 Bonny.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 31 Bisseck, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 94 Esposito, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu

TORINO (3-5-2): 1 Paleari; 35 Marianucci, 23 Coco, 61 Tameze; 16 Pedersen, 14 Anjorin, 4 Prati, 10 Vlasic, 33 Obrador; 17 Kulenovic, 92 Njie.

A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 6 Ilkhan, 13 Maripan, 20 Lazaro, 25 Nkounkou, 77 Ebosse, 83 Perciun, 91 Zapata.

Allenatore: Marco Baroni

Dove vedere Inter – Torino in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita Data Orario Canale TV Streaming Inter – Torino Mercoledì 4 Febbraio 21:00 Italia 1 Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

La sfida di Coppa Italia tra il l’Inter di Cristian Chivu ed il Torino di Baroni mercoledì 4 Febbraio alle ore 21:00 allo U-Power Stadium di Monza sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’appInfinity +.

Come arriva l’Inter:

Imbattuta da 11 partite di Serie A, l’Inter sta vivendo uno dei momenti migliori della stagione e nelle ultime settimane ha aumentato il ritmo, consolidando progressivamente il primato mentre le rivali rallentavano.

I nerazzurri hanno rafforzato il vantaggio in classifica anche nell’ultimo turno, superando con autorità la Cremonese grazie alle reti nel primo tempo del capitano Lautaro Martinez e di un sempre più decisivo Piotr Zielinski. Il successo ha rappresentato la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni, segnale chiaro della volontà del club di tornare a vincere trofei dopo le delusioni della scorsa stagione.

Prima di questo successo, la squadra aveva travolto il Pisa per 6-2 e battuto il Borussia Dortmund 2-0, risultato che ha garantito un piazzamento favorevole nei playoff di Champions League, dove ad attendere l’Inter ci sarà il Bodo/Glimt. Prima di tornare a concentrarsi sulla corsa Scudetto con la trasferta contro il Sassuolo, la formazione guidata da Cristian Chivu è ora chiamata a proseguire il cammino in Coppa Italia.

Il club milanese ha già conquistato il trofeo nove volte, l’ultima nel 2023, ma nella scorsa edizione è stato eliminato in semifinale dai rivali cittadini del Milan. In questa stagione, però, l’Inter ha lanciato subito un segnale forte, dominando il Venezia per 5-1 negli ottavi di finale e conquistando il pass per i quarti.

Le statistiche sorridono inoltre ai nerazzurri: nelle ultime 13 sfide di campionato contro il Torino, l’Inter ha ottenuto 12 vittorie, imponendosi nelle ultime sette con un impressionante parziale complessivo di 17-2.

Come arriva il Torino:

Dopo il pesante 5-0 subito ad agosto, il Torino arriva a questa sfida con precedenti recenti tutt’altro che favorevoli: i granata non vincono in 19 trasferte di campionato a San Siro, considerando anche gli incontri contro il Milan.

Alla luce di questi numeri, l’eliminazione dell’Inter sembrerebbe un’impresa quasi impossibile. Tuttavia, il Torino ha già sorpreso tutti negli ottavi di finale, eliminando la Roma con una vittoria spettacolare allo Stadio Olimpico.

Dopo aver superato Modena e Pisa nei turni precedenti, la doppietta di Che Adams e il gol nel finale di Emirhan Ilkhan hanno regalato ai granata un altro successo in Coppa Italia. Al di fuori della competizione, però, l’inverno è stato complicato.

Una serie di quattro sconfitte consecutive in Serie A aveva messo in discussione la posizione dell’allenatore Marco Baroni, salvato dalla vittoria contro l’ex squadra Lecce nell’ultimo turno. Il pesantissimo 6-0 incassato contro il Como aveva persino fatto temere una lotta per la salvezza, ma il ritorno al gol di Adams, il primo dopo due mesi, ha permesso al Torino di portarsi a nove punti dalla zona retrocessione.

Resta comunque una sfida durissima: mantenere la porta inviolata contro il miglior attacco del campionato appare un’impresa complessa, e i granata si presentano in Lombardia più con la speranza che con reali certezze.

Pronostico di Inter – Torino:

L’Inter vanta un rendimento impeccabile contro le squadre della metà bassa della Serie A, con 33 gol segnati e appena 6 subiti, numeri che rendono difficile immaginare passi falsi in questo quarto di finale di Coppa Italia.

Anche in caso di ampio turnover, i nerazzurri restano una squadra estremamente solida nelle gare interne, contesto in cui il Torino ha storicamente faticato molto. Tutti gli indizi portano quindi verso una vittoria convincente dell’Inter e la qualificazione alle semifinali.