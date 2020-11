Inter-Torino 4-2, dichiarazioni post-partita Conte:”Prima di porci obbiettivi grossi, abbiamo il dovere di scavare solchi”

Termina 4-2 per l’Inter il match contro il torino valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ai granata non basta il doppio vantaggio firmato Zaza-Ansaldi, per i nerazzurri la ribaltano Sanchez, Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez.

Un Antonio Conte molto carico ha così analizzato la gara dei suoi nel post-partita: “Nel primo tempo non siamo stati in grado neanche di vincere un contrasto. Nella ripresa, invece, le cose sono cambiate e di ciò va detto bravi ai ragazzi. Tornare dalle nazionali e riattaccare subito la spina non è facile, la nostra partita ne è stata la prova”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Aspetti da migliorare: “Dobbiamo assolutamente alzare l’attenzione. Quelli che c’erano l’anno scorso devono tornare ad essere, dal punto di vista agonistico, quelli di qualche mese fa. Per i nuovi stesso discorso, devono velocizzare l’adattamento mentale a quello che è il tipo di approccio alla partita che voglio”.

Le dichiarazioni di Lukaku: “Romelu nel post-partita ha detto che prestazioni così non sono da squadra che può vincere qualcosa e mi trova perfettamente d’accordo. Prima di poter pensare a traguardi ambiziosi, abbiamo solchi da scavare. Agli avversari dobbiamo far trovare un campo in salita, devono avvertire il nostro furore agonistico“.

