Inter-Torino 3-1, dichiarazioni post-partita Conte: “Vittoria meritata, bravi a reagire allo sfortunato svantaggio”

Termina 3-1 per l’Inter il match contro il Torino valido per la trentaduesima giornata di serie A. Per i nerazzurri vittoria in rimonta grazie ai gol di Young, Godin e Lautaro Martinez. Non basta Belotti al toro.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match: “Stiamo vivendo un periodo in cui ogni episodio ci va male. Uno come Samir non sbaglia così mai, in questo momento, però, davvero sembra che tutto può succederci. Per il resto inutile dire che la vittoria è stata meritata, abbiamo avuto sempre il dominio della palla e del campo”.

La reazione: “Il gol subito avrebbe potuto crearci scompensi a livello psicologico, invece i ragazzi hanno risposto alla grande, imponendo il loro gioco e rimonta di la partita”.

Tanti marcatori a segno: “Con Godin salgono a 18 i nostri nuovi marcatori. Sono molto felice di questa cosa, è espressione di calcio totale”.

La sua permanenza: “Non ho mai detto che sarei andato via dall’Inter. Ho un contratto di 3 anni che voglio portare a termine. Se poi il presidente vorrà, mi dirò pronto pure a firmare un rinnovo con questi colori”.

Gli aspetti da migliorare: “La squadra sta bene, quest’oggi anche Sanchez ha fatto rivedere sprazzi fisici dalla sua forza unica. Averlo prima a disposizione, senza infortunio, ci avrebbe fruttato senza alcun dubbio qualche punto in più”.

