Inter, stipendi-ingaggi 2020-2021: Lukaku-Eriksen alla pari, Sanchez più di Vidal

Con un monte ingaggi da quasi 150 milioni, l’Inter si classifica al secondo posto in Italia dal punto di vista degli stipendi. Nel dettaglio ecco quanto guadagna ogni calciatore singolarmente.

Mentre la Serie A segnala un calo degli stipendi del 5% rispetto allo scorso anno, l’Inter, in controtendenza registra una salita. Questo a causa dei tanti ritorni (Perisic e Nainggolan su tutti) e le riconferme, come ad esempio quella di Sanchez.

In più non bisogna dimenticare i nuovi acquisti come Vidal e Hakimi e lo stipendio pieno da pagare ad Eriksen, arrivato lo scorso gennaio.

Non sono bastate, quindi, le uscite di Godin, Candreva, Asamoah e il prestito di Joao Mario a rimettere la società nerazzurra quantomeno alla pari dello scorso anno per quel che concerne il monte ingaggi.

Vediamo, però, nel dettaglio quanto guadagna ogni singolo nerazzurro, senza dimenticare che il più pagato è proprio il tecnico, Antonio Conte, con uno stipendio da 12 milioni annui.

Al primo posto, alla pari con 7,5 milioni, ci sono Lukaku ed Eriksen, subito sotto di loro lo schieramento cileno rappresentato da Sanchez e Vidal rispettivamente con 7 e 6,5 milioni. Fermi a 5 Hakimi e Perisic.

Poco più giù Nainggolan con 4,5 milioni, De Vrij (3,8), Brozovic (3,5), Handanovic (3,2), con Kolarov, Skriniar e Young bloccati sui 3.

2,5 milioni annui, invece, per Barella, Lautaro Martinez e Vecino. Nel clan dei due milioni presenti alla pari D’Ambrosio, Darmian, Sensi e Pinamonti. Chiudono questa particolare classifica Andrea Ranocchia (1,8 milioni), Alessandro Bastoni (1,5), Ionut Radu (1 milione) e Padelli con 500 mila euro.

