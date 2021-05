Inter: quanti soldi vale lo Scudetto?

La vittoria del titolo dei neroazzurri aiuta anche le casse in difficoltà della società che potrà usufruire dei guadagni del primo posto per risanare i debiti e avere maggiore liquidità nel prossimo mercato

I festeggiamenti in casa Inter non sono ancora terminati ma la società è già a lavoro per la prossima stagione e in particolare per migliorare le finanze interiste. In soccorso del gruppo di Nanchino arrivano i soldi per lo Scudetto derivanti non solo dalla posizione in classifica di quest’anno ma anche dai diritti tv della prossima Champions League dove i neroazzurri saranno testa di serie.

Le casse del club di Milano riceveranno infatti 23,4 milioni per la vittoria del titolo e grazie al Market Pool Uefa, aumentano i ricavi per la prossima Champions dei diritti tv che arriveranno a +10 milioni rispetto agli anni passati fin da subito; per un totale derivante dallo Scudetto quindi di 33,4 milioni di euro.

Questi soldi aiuteranno notevolmente Suning in modo diretto e indiretto: se da una parte questa cifra andrà subito sul mercato e migliorerà la situazione economica dell’Inter, in più aumenterà l’appeal mondiale della squadra che cerca nuovi sponsor e nuovi soci.

Non bisogna dimenticare che Zhang è ancora alla ricerca dello sponsor principale sulle magliette, continua a girare fortemente il nome di Samsung ma per ora niente di ufficiale, e di un nuovo socio di minoranza con al primo posto Bain Capital.

Migliori Bookmakers AAMS