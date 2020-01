Inter, sirene spagnole per Lautaro Martinez: il Real Madrid è disposto a pagare la clausola

Il Real Madrid pare essere intenzionato a pagare la clausola di Lautaro Martinez. Zidane vede nell’argentino l’uomo perfetto per il suo attacco.

9 gol in campionato, 3 assist e 5 realizzazioni in Champions League fanno 17 bonus in 23 partite. Numeri, questi del 10 nerazzurro, che non sono passati inosservati a nessuno, nemmeno alla dirigenza del Real Madrid. Stando infatti alle voci che circolano dalla Spagna, parrebbe che i blancos sarebbero addirittura tentati di pagare l’intera clausola rescissoria del ragazzo (111 milioni).

Quest’ultima, però, così come era anche per il vecchio contratto di Icardi, è esercitabile solamente entro il 15 luglio, dopo quella data spetterà all’Inter contrattare con le squadre interessate e tra queste c’è anche il rivale Barcellona.

Il motivo principale per cui la squadra di Zidane starebbe provando a spingere per Lautaro sembrerebbe essere legato ai 33 anni di Benzema e alle cattive risposte, in campo, di Jovic. Zidane ha bisogno di forze nuove, fresche e su questa pista sembrerebbe addirittura aver convinto il presidente Florentino Perez.

Ci saranno da capire, nei prossimi mesi, i modi e le tipologie di offerte che il Real Madrid vorrà mettere in gioco pur di assicurarsi il 10 nerazzurro. Intanto, per non farsi prendere d’infilata, Beppe Marotta è già in contatto con l’entourage del “toro” per prolungare il contratto ed eliminare definitivamente la clausola rescissoria stabilita nel vecchio contratto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA