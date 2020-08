Inter – Shakhtar Donetsk 5-0, voti e pagelle: la LuLa manda in finale Conte, disastro Donetsk in difesa

L’Inter supera 5-0 lo Shakhtar Donestk e si qualifica per la finale di UEFA Europa League dove venerdì 21 agosto affronterà il Siviglia nell’ultimo atto a Colonia. Partita senza storia che vede i nerazzurri avanti con Lautaro nel primo tempo e colpire poi nella ripresa sempre con l’argentino, D’Ambrosio e doppio Lukaku. Donestk non pervenuto e che paga una difesa mediocre.

10 anni dopo la finale di Madrid che consegnò all’Inter la Champions League, i nerazzurri tornano a giocarsi una finale europea e prima volta della nuova Europa League. Ad aspettare l’Inter in finale, il Siviglia già vincitore per 5 volte della competizione e che in semifinale ha buttato fuori il Manchester United. A proposito di semifinale c’è davvero poco da sviscerare nel 5-0 inflitto dall’Inter al Donetsk.

Un Inter compatta e fisicamente stabile ha in pratica annullato ogni idea offensiva degli ucraini e li ha colpiti nel loro maggiore punto debole, una difesa lenta e macchinosa su cui Lautaro Martinez e Lukaku si sono infilati per ben 4 volte. I valori tecnici e i limiti tattici dell’Inter si conoscono, ma questa versione Europa league della squadra di Conte sembra più incattivita e fisicamente reattiva, chissà se basterà per superare anche il Siviglia nell’ultimo atto.

TOP INTER

LAUTARO MARTINEZ 7: era mancato in po’ in questa fase finale di Europa League, ma nella semifinale risponde presente. Apre le marcature con un bel colpo di testa, nella ripresa doppietta, assist e molta quantità.

LUKAKU 7: Un po’ in ombra rispetto al trascinatore che ha portato l’Inter in semifinale facendo male a Getafe e Leverkusen. Primo tempo un po’ sotto tono anche per via della marcatura di Khocholava (il migliore del pessimo match Donetsk), ma poi nella ripresa gli ucraini crollano e il belga timbra due volte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS